Coronavirus : le marché de Bethoncourt annulé, ceux de Belfort, de Montbéliard et d'Héricourt maintenus

La commune de Bethoncourt, dans le Doubs, a suspendu la tenue son marché de la place Cuvier, qui se réunit habituellement chaque vendredi. Le maire de la ville Jean André, explique avoir pris cette décision car une partie des commerçants "sont trop indisciplinés" : la sécurité sanitaire devenait ainsi impossible à assurer. Dans les autres communes, les marchés restent ouverts comme à Belfort, Montbéliard ou encore Héricourt.

Décision radicale à Bethoncourt

"Il y a presque de la part de certains commerçants un certain je m'en foutisme" dénonce le maire de Bethoncourt. Jean André a demandé aux commerçants "non essentiels" de ne pas se rendre au marché hebdomadaire qui se tient le vendredi. Au vu des réponses apportés par ces commerçants l'élu a carrément préféré tout fermer, estimant que la sécurité des clients ne pouvait être respecté. Habituellement, selon le maire, près de 500 habitants viennent faire leurs courses.

Pas plus de 50 personnes en même temps à Belfort

A Belfort, la ville applique les "même consignes que dans les magasins". Ainsi, l'entrée aux marchés des halles Fréry et des Vosges fait l'objet d'une restriction. Seule une entrée est ouverte, toutes les autres sont condamnées. Selon la mairie, le placier, qui se trouve à l'entrée, ne peut faire entrer que 50 personnes en même temps. Jusqu'à présent, il y eu très peu d'affluence et donc peu de personnes dans les allées explique l'élue en charge du commerce. Au marché des Résidences, qui est un marché de plein air, seuls les commerces alimentaires sont autorisés.

Des policiers à celui de Montbéliard

Celui de Montbéliard est également maintenu. L'objectif, explique la maire Marie-Noëlle Biguinet, c'est de "respecter les distances de sécurité entre les étals, et les clients". Pour se faire, "un contrôle de la police municipale" est réalisé. Si le dispositif est trop lourd et que les règles ne sont pas respectées, à terme, l'élue n'exclut pas de supprimer la tenue du marché.

Pas de dispositif particulier à Audincourt, Sochaux, ou Fesches-le-Chatel

A Audincourt, où le marché se tient les mercredi, vendredi, samedi et dimanche, il n'existe pas de dispositif particulier. Le marché extérieur a été fermé, seule la halle alimentaire reste ouverte. La maire Marie-Claude Galland explique que "les clients sont très disciplinés et se tiennent à un mètre l'un de l'autre" et que contrairement à d'habitude "il n"y pas d'affluence extraordinaire". "Morne pleine" également à Fesches-le-Chatel explique également le maire Charles Demouge.

Le marché de Sochaux a été également maintenu jeudi. Selon le maire Albert Matocq-Grabot, les clients se sont auto-disciplinés : "chacun se tenait à un mètre l’un de l’autre" sur ce petit marché qui rassemble quelques artisans et où entre 100 et 200 personnes viennent pour faire leurs course. Pour le moment, il est exclu de l’annuler. Même chose à Giromagny, où "les règles restent les même qu'en supermarché" précise le maire Jacques Colin.

Jusqu'à quand?

A chaque fois, les élus sont dans l’incapacité de dire si le dispositif va durer dans le temps, si les marchés vont pouvoir se tenir la semaine prochaine "c'est au jour le jour" précise Florence Besançenot, adjointe en charge du commerce à Belfort. Ainsi, il est également impossible par exemple d’être certain que les commerçants reviennent. A Belfort, par exemple le poissonnier va s’arrêter car il a des soucis d’approvisionnement souligne l'élue.