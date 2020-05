Coronavirus : les brasseries alsaciennes subissent la crise de plein fouet

À cause de la fermeture des bars et des restaurants, les ventes de bière ont fortement chuté. Un recul estimé à 40% par la brasserie Kronenbourg, le leader de la bière en France. Des micro-brasseries alsaciennes s'organisent et font de la livraison à domicile.