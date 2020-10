Coronavirus : le marché de Noël de Colmar est annulé

La décision était attendue. Sans surprise après l'allocution du président de la République sur la situation sanitaire, le maire de Colmar Eric Straumann annonce que le marché de Noël de Colmar ne se tiendra pas cette année.

"On savait depuis plusieurs jours que le marché comme d'habitude n'était pas possible mais on voulait organiser un marché différent, autour de terrasses de Noël. Malheureusement cela ne sera pas possible", regrette le maire sur France Bleu Alsace après l'annonce d'un reconfinement de la population en France. Le marché de Noël de Colmar accueille plus d'un million de visiteurs chaque année. Les autres marchés de Noël du Haut-Rhin sont également annulés.

Eric Straumann précise aussi que le festival du livre de Colmar prévu fin novembre n'aura pas lieu en raison du reconfinement.