Coronavirus : le milieu de la nuit toujours en sommeil

Malgré le déconfinement et la reprise de la plupart des activités, les discothèques et boites de nuits de Moselle restent fermées. Olivier Molari, patron du Channel à Metz fait part de son incompréhension.

La lumière n'est toujours pas revenue sur les pistes de danse, pas plus que la musique et les commandes au bar. Cela fait six mois que les boites de nuits et discothèques sont fermées. Le milieu de la nuit est l'un des rares secteurs à qui le gouvernement interdit toujours la reprise d'activité au non des contraintes sanitaires imposées par la crise du coronavirus.

"Malheureusement en 2020, je ne pense pas qu'il y aura une ouverture possible pour nous" soupire Olivier Molari, patron du Channel à Metz, qui se réfère à la situation dans certaines villes (Lille, Marseille), où les préfectures ordonnent la fermeture des bars et restaurants avant minuit, face à la multiplication des contaminations parmi les jeunes.

Où sont les aides ?

Pourquoi une telle défiance ? "Ils partent du principe que nous sommes des endroits clos et fermés. Pour eux c'est le pire scénario. Alors que tous les établissements sont équipés de systèmes de ventilation très puissant, c'est d'ailleurs une obligation avant ouverture."

Sans aucun revenu et avec des charges et des loyers à payer, les gérants d'établissements sont souvent obligés de vivre sur leurs réserves. Mais elles ne sont pas inépuisables. D'autant que nombre d'entreprises n'ont pas vu la couleur des aides promises par le gouvernement, car "si vous avez un peu de trésorerie, l'Etat ne vous aide pas." La situation pourrait devenir vite dramatique, et tous les établissements ne rouvriront pas lorsque le temps sera venu : 300 avaient déjà mis la clé sous la porte en août.

Se transformer en bar : pas si simple

Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, certains patrons tentent la transformation en bar. Mais pas question d'improviser, la réglementation en la matière est stricte. "Une discothèque où un bar, chaque type d'établissement est régi par l'administration, par des commissions de sécurité, avec un système de lettre" explique Olivier Molari. "Les bars peuvent ouvrir de 6h à 2h du matin. Les boites de nuit en revanche ne peuvent ouvrir qu'en fin de soirée et jusqu'à 7h du matin." Certains établissements disposent de cette double autorisation mais en abusent, comme cela a été le cas ces derniers jours à Paris. D'autres s'en affranchissent avec des soirées "clandestines" dont les images tournent sur les réseaux sociaux. Les coupables ont d'ailleurs été rappelés à l'ordre par la Préfecture de Police, preuve que l'assouplissement des règles n'est pas encore à l'ordre du jour.