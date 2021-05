Coronavirus : le ministre délégué aux PME appelle les cafés et restaurants à rouvrir dès le 19 mai

Un verre, un café ou une salade en terrasse, c'est pour bientôt. Le gouvernement a fixé au 19 mai la date de réouverture des terrasses pour les cafés et restaurants, si la situation sanitaire ne se dégrade pas brusquement d'ici là. Le couvre-feu sera alors repoussé à 21h. En revanche, il sera impossible de s'asseoir à l'intérieur des établissements avant le 9 juin, date où le couvre-feu sera repoussé à 23h. Si la situation le permet, le retour complet à la normale, avec salles ouvertes et sans couvre-feu, est prévu pour le 30 juin.

Certains établissements préfèrent restés fermés, faute de rentabilité

Face à cette réouverture partielle et graduée, le gouvernement prolonge et élargit les aides aux professionnels. Car faute de rentabilité, certains établissements prévoient de rester fermer et de continuer à toucher les aides. Mais les cafés et restaurants doivent rouvrir, a exhorté ce mardi le ministre délégué aux PME Alain Griset.

Les restaurateurs qui nous ont beaucoup demandé de réouvrir, je ne comprendrais pas pourquoi certains resteraient fermés

"Il y aura un accompagnement, mais il est évident que chacun doit reprendre l'activité. Les restaurateurs qui nous ont beaucoup demandé de réouvrir, je ne comprendrais pas pourquoi certains resteraient fermés", a affirmé le ministre sur Sud Radio. Les professionnels et le gouvernement travaillent en ce moment pour définir précisément les "conditions" de cette reprise, a précisé Alain Griset.

Une aide versée quelque soit la perte de chiffre d'affaires dès juin

Pour compenser cette réouverture progressive, le gouvernement a décidé de prolonger le fonds de solidarité, versé mensuellement aux entreprises des secteurs fermés. A partir de début juin, cette aide sera ainsi versée quelle que soit la perte de chiffre d'affaires encore subie, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Bercy discute en ce moment avec les organisations professionnelles du montant de l'aide, qui peut atteindre actuellement 10.000 euros ou 20% du chiffre d'affaires perdu jusqu'à un plafond de 200.000 euros.