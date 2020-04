Coronavirus : le Mont Saint-Michel transformé en cité fantôme

Le Mont Saint-Michel, ce sont près de 3 millions de touristes par an, des rues bondées, des files d'attentes devant les restaurants et des visiteurs à la queue leu leu dans les escaliers à l'approche de l'abbaye. Enfin, ça c'est l'image du mont en tant normal. Mais depuis trois semaines, la cité semble abandonnée. "C'est triste à voir", souligne la présidente de l'union des commerçants Christine Gaulois, avant d'ajouter "lorsqu'on est dans la rue on a l'impression d'être les survivants après un cataclysme".

Comme un retour dans le passé

Et de fait, il n'y a plus aucun visiteur au Mont Saint-Michel. L'abbaye a fermé ses portes, commerces de souvenirs et restaurants sont évidemment à l'arrêt comme les hôtels. Même les navettes reliant le Mont au continent, ainsi que les parkings visiteurs ont été fermés. Alors au pied de la "Merveille", il ne reste plus que la quarantaine de Montois qui vivent ici et goûtent un calme et un silence exceptionnel mais pas inédit.

Ça me rappelle la vie au Mont en hiver jusque dans les années 70.

Ça me rappelle la vie au Mont en hiver jusque dans les années 70, explique le maire de la commune Yann Galton. A l'époque, il n'y avait pas encore le tourisme de masse et en basse saison, seuls les Montois étaient présents" se rappelle l'élu dont la nostalgie est vite chassée par les problématiques actuelles. "Normalement avec les vacances de Pâques et les grandes marées, les rues devraient être pleines de monde, c'est inquiétant pour les commerçants".

Les touristes oseront-ils revenir?

Le tourisme au Mont, ce sont environ 2.000 emplois directs en pleine saison. "Aujourd'hui, nous sommes tous au chômage partiel," explique Christine Gaulois, qui attend avec impatience la fin du confinement et la reprise de l'activité. Le problème poursuit-elle, "c'est qu'il n'est pas sûr que les visiteurs reviendront tout de suite. Le mont, ce sont des petites rues, une certaine promiscuité. Les gens risquent d'avoir peur d'être trop proches les uns des autres. Quant aux touristes étrangers, je ne suis pas certaine que nous les reverrons en 2020".

Il y aura de la casse, sauf si les banques nous soutiennent.

Les professionnels du tourisme parviendront-ils à tenir le choc ? C'est la grande inconnue aujourd'hui. Les guides qui assurent les traversées de la baie du Mont n'ont plus d'activité depuis plusieurs semaines et craignent aussi une reprise très lente après le déconfinement. "Il y aura de la casse, sauf si les banques nous soutiennent", analyse l'un d'eux, condamné à rester à la maison, puisque même en solitaire, la traversée de la baie est interdite en ce moment.