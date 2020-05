Coronavirus : le musée de l'Hôtel-Dieu de Beaune rouvre au public le 25 mai

C'est le site qui accueille le plus de public en Bourgogne-Franche-Comté et probablement dans tout le quart Nord-Est de la France. Le musée de l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune rouvrira ses portes au public ce lundi 25 mai !

Stéphane Bern dans la boucle

Annonce ce mercredi du maire de Beaune, Alain Suguenot qui travaillait sur le sujet depuis trois semaines. Pour ce faire le premier édile a sensibilisé Stéphane Bern, le célèbre présentateur télé qui pilote depuis plusieurs mois une mission au service du patrimoine. Alain Suguenot aurait même saisi le Premier Ministre afin d'obtenir gain de cause. Ce musée reçoit 500 000 visiteurs chaque année, il était fermé au public depuis le 16 mars dernier veille du confinement en France.

155 visiteurs en même temps maximum

Les modalités et le dispositif de cette réouverture ont été validés par la préfecture en lien avec l’équipe hospitalière d’hygiène des Hospices Civils. Les visiteurs résidant dans un rayon de 100 kilomètres vont donc pouvoir retrouver ce monument en toute sécurité. "On a décidé de limiter à 155 le nombre de personnes qui pourront se trouver simultanément dans le musée, l'entrée sera gratuite pendant près d'un mois (jusqu'au 31 juin ndlr.), les visiteurs pourront faire un don aux hôpitaux publics français et pourquoi pas à notre hôpital" précise le maire.

Un protocole très précis à respecter

Le protocole à respecter sera très précis. "L'objectif est de montrer que nous sommes capables dans un grand musée comme le nôtre d'assurer les mesures barrières et toutes les précautions qui vont avec : on ne se croisera pas, on retirera les bancs pour que les gens ne restent pas plus d'une heure lors de cette visite toutes les mesures de précaution sont prises" rassure Alain Suguenot. Le but est aussi de montrer la voie au plan national : "nous servirons d'exemple à d'autres grands musées qui pourraient s'inspirer de notre protocole".

Réservation en ligne conseillée

Les visiteurs, devront être masqués dès l'âge de 11 ans à l'intérieur du monument, s'ils n'en n'ont pas, des masques leurs seront fournis. Pour être sûr d'entrer la réservation par e-billet et horodatage est fortement conseillée à partir du lundi 25 mai même si l'accueil de visiteurs sans réservation reste possible. Les horaires de visite : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 sept jours sur sept.