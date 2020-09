Coronavirus : "Le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur grimpe de 20% dans les Deux-Sèvres"

"Depuis le mois de mai, on accueille de plus en plus de personnes et surtout, on ne refuse personne, explique sur France Bleu, ce lundi 28 septembre, Françoise Reynesse, responsable départementale de l'aide à la personne aux Restos du Cœur des Deux-Sèvres. On ne se fie plus aux critères habituels". Résultat : elle table pour toute cette année 2020, sur une augmentation de 20% du nombre de bénéficiaires.

L'association organise donc une deuxième grande collecte nationale, les 16 et 17 octobre prochains. "Les aides européennes ont bien été livrées, et on suivit nos besoins, détaille Françoise Reynesse. Nos partenaires locaux dans la grande distribution ont répondu présents aussi. Mais on attaque nos réserves et on a besoin de plus de dons et de mécénat".

Par ailleurs, dans les Deux-Sèvres, les Restos du Cœur ont besoin de nouveaux bénévoles. "Toutes les participations sont bonnes à prendre, aussi bien sur les distributions que pour l'administratif !"