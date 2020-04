Coronavirus : le nombre de chômeurs bondit de 7,1%, en mars, une hausse record

C'est la plus forte hausse enregistrée depuis 1996. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi qui n'ont pas du tout travaillé (catégorie A) en France (hors Mayotte) a augmenté de 7,1% en mars (+ 246.100), un record. Au total, la France compte 3.732.500 demandeurs d'emplois de catégorie A. Sur le premier trimestre, la hausse reste faible (+0,7%) car le nombre de chômeurs avait fortement baissé en janvier et février.

Du fait d'une diminution nette du nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B, C), le nombre de chômeurs toutes catégories confondues (A, B, C) a moins fortement augmenté (+177.500, soit +3,1% en mars). Toutefois, il s'agit de la seconde plus forte hausse depuis avril 2009 (86.300), indique la Dares, la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques.

CDD et contrats courts non renouvelés

Ces chiffres s'expliquent par "une nette augmentation des entrées à Pôle emploi (+5,5 %) et une très forte baisse des sorties (-29,0%)". Avec le confinement, nombre de CDD ou contrats courts n'ont pas été signés ou renouvelés, "les entrées pour fins de mission d’intérim et fins de contrats courts" ont donc augmenté.

En parallèle, "la plupart des motifs de sorties se replient, notamment les défauts d'actualisation, qui recouvrent généralement pour partie des reprises d'emploi non déclarées à Pôle emploi, mais aussi les reprises d'emploi déclarées, les entrées en stage ou en formation, ainsi que les radiations administratives", indique le communiqué.