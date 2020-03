Coronavirus : le nombre de croisiéristes en baisse de 20% à Marseille

Alors que l'année avait très bien commencé pour les croisières à Marseille, le nombre de passagers en escale dans la ville est en baisse de 20 % par rapport à l'an dernier. Pour l'instant, le port accueille toujours autant de bateaux mais à cause de l'épidémie de Covid-19, les compagnies subissent de nombreux annulations. "Je suis inquiet, reconnait Jean-François Suhas, président du club de la croisière Marseille-Provence. À Marseille, la croisière fait travailler 3.000 personnes. C'est à eux que je pense aujourd'hui."

Outre les compagnies de croisière, les bars et les restaurants sont les premières victimes de cette baisse. Quand un passager descend du bateau, sa première dépense est consacrée à un repas ou un verre. "On voit maintenant plutôt des Russes, constate Morgan dans un restaurant du Vieux-Port. Ils n'ont pas peur eux. Mais les Italiens et les Chinois ne sont plus là."

Et si les bateaux évitaient bientôt Marseille ?

Les bus touristiques qui ont l'habitude d'emmener les croisiéristes subissent eux aussi ce début de crise liée à l'épidémie. "On a senti une nette baisse de fréquentation, explique Frédéric, responsable des cars touristiques Color Groupe Expérience. Les gens ont peur de monter dans nos bus. Et puis il y a nettement moins de passagers de croisière. On redoute maintenant que les compagnies ne fassent plus escale à Marseille. Ce serait catastrophique".

L'inquiétude est tellement grande que le groupe Costa vient d'annoncer l'annulation gratuite des réservations avec une réduction de 50 % pour le deuxième passager si les voyageurs reportent leur voyage à l'été prochain.