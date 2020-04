Le nombre de demandeurs d'emplois catégorie A bondit de 8,3% en mars en Normandie

La direction régionale Pôle emploi Normandie enregistre une hausse de 8,3% du nombre de demandeurs d'emplois (catégorie A) sur notre région en mars comparé à la fin février.

Cela représente 12.780 personnes supplémentaires à la recherche d'un emploi et sans activité.

La Manche est le département normand le plus impacté (+11,5% soit 1980 personnes) devant le Calvados (+9,4%), l'Eure (8,1%), l'Orne (7,9%) et la Seine-Maritime (7%).

Le nombre de demandeurs d'emplois catégorie B ( Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi) bondit lui de 24% au mois de mars (+8990 personnes).

Au mois de mars, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A,B et C se porte à 280.820 personnes en hausse de 3,5% pour ce seul mois.

Le Nombre d'entrées en catégorie A,B et C a augmenté de +8,8% en mars . Les principales hausse concerne les fins de contrats (+33%) et les fins de missions d'intérim (+164%).