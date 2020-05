Coronavirus : le Parc de l'Auxois rouvre ce samedi à Arnay-sous-Vitteaux !

Fermé depuis plus de deux mois et la mise en place du confinement, le Parc de l'Auxois rouvre enfin ses portes ! Ce parc zoologique basé à Arnay-sous-Vitteaux en Côte-d'Or a accueillis plus de 120 000 visiteurs l'an passé.

"Chers visiteurs, nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du Parc de l’Auxois ce samedi 30 Mai 2020 !" C'est le message affiché, avec tout plein d'émticônes, sur la page FaceBook du zoo côte-d'orien qui vient d’obtenir l’autorisation d’ouverture pour de nouveau accueillir le public.

Attention aux nouveaux horaires !

Pour réguler les flux, expliquent ses responsables, le parc ouvrira exceptionnellement de 9 heures 30 à 19 heures avec deux points de restauration à emporter ouverts de 11 heures à 18 heures.

L'achat de billets en ligne est recommandé

L'achat de billets en ligne et le port du masque "sont recommandés" précise encore le Parc de l'Auxois ! Pour préserver au mieux la sécurité de chacun seuls seront accessibles les manèges manuels et le petit train. Les manèges électriques et le vivarium resteront encore fermés. Par ailleurs "les animations pédagogiques qui induisent des regroupements de personnes n'auront pas lieu".

500 animaux et 120 000 visiteurs l'an passé

Créé en 1988, le Parc de l'Auxois a accueilli plus de 120 000 visiteurs l'an passé. Pour faire face la direction a mis une vingtaine de personnes - sur une trentaine de salariés - au chômage partiel. Dans ce parc de 50 hectares, divisés en "cinq continents", vivent 500 animaux : des tigres, des lions, des ocelots et des servals ou encore des autruches, des kangourous, des flamands-roses et des petits singes.