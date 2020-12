Coronavirus : le patron du cinéma de Dieppe brûle un fauteuil pour crier sa colère

C'est un gros coup de colère, un geste presque désespéré après une année 2020 catastrophique, marquée par des fermetures obligatoires et des reports de sorties. Jean-Edouard Criquioche, le patron du cinéma Grand Forum de Dieppe, a posté ce jeudi soir une vidéo, dans laquelle il met notamment le feu à un fauteuil de son cinéma.

Le gérant réagit évidemment à l'annonce du report de la réouverture des établissements culturels, annoncé par Jean Castex ce jeudi soir. "Ça fait quasiment six mois qu'on est fermés. Si c'était nous les responsables, ça fait longtemps que le virus aurait disparu."

La colère qui me serre la gorge

Et Jean-Edouard Criquioche de poursuivre : "Jusqu'à présent je me plaisais à dire que mon job, c'était de vendre du rêve et de l'émotion. Aujourd'hui, je pense sincèrement que ce gouvernement ne fait que de la communication. Donc on tue la culture, le cinéma, le vivre ensemble, pour faire croire qu'on fait quelque chose pour lutter contre ce virus ?"