Coronavirus : le pétrole entraîne les bourses mondiales dans sa chute

Les conséquences du coronavirus sont colossales au plan économique, les grandes places européennes et celle de New York ayant plongé d'environ 20% depuis le début de l'année, sous l'effet conjugué de l'épidémie et de la chute des prix du pétrole.

Le pétrole a connu sa pire chute depuis la guerre du Golfe de 1991

Les investisseurs étaient déjà échaudés ces dernières semaines par la propagation du coronavirus. Mais s'y est ajouté le stress lié à l'or noir, qui a connu lundi sa pire chute depuis la première guerre du Golfe en 1991 en s'effondrant d'environ 25%. Cette baisse de la consommation de pétrole s'explique par les usines à l’arrêt, les avions qui ne volent plus et la baisse d'activité de la Chine qui représente 12% de la demande mondiale d’essence. Une baisse exacerbée par la guerre des prix entre la Russie et l’Arabie saoudite. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui observent une baisse des prix à la pompe.

Une onde de choc

L'effondrement des prix du pétrole a d'énormes répercussions à l'échelle mondiale. Moins de pétrole consommé, c’est une production mondiale au ralenti d’où l’inquiétude généralisée des marchés. Le marché du pétrole va probablement rester au tapis durant les prochains mois. Des marchés qui se raccrochent désormais à l'espoir d'une réponse coordonnée à la fois des banques centrales et des gouvernements aussi bien en terme de politique monétaire que de politique budgétaire.

Les dirigeants européens se réunissent ce mardi pour coordonner leurs actions.