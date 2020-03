Coronavirus : le port du Havre est 100% opérationnel

Alors que l'activité économique est au ralenti en France, le port du Havre continue de fonctionner à 100%. Les marchandises arrivent et repartent partout dans le monde. Il faut notamment gérer l'approvisionnement des Dom-Tom et les marchandises qui arrivent de Chine après le confinement asiatique.

Malgré le confinement, l'activité économique ne doit pas s'arrêter en France. Les économistes prévoit déjà une très forte récession, alors vous le savez le gouvernement exhorte les entreprises qui le peuvent à continuer leur activité. Sur le port du Havre, tout est opérationnel, les conteneurs arrivent et repartent partout dans le monde, c'est évidemment un secteur stratégique.

Le pilotage, le remorquage des navires, le chargement et déchargement des conteneurs, les douanes, tous ces services fonctionnent sur la zone portuaire. Laurent Foloppe est le directeur commercial et marketing d'Haropa, qui réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris :

Il y a un secteur clé actuellement c'est l'exportation vers les Dom-Tom, on est attentifs à ce que ces marchés soient approvisionnés"

Chaque matin, Haropa envoie donc par mail un point d'information à ses 3 000 clients comme Bolloré Logistics, qui possède deux entrepôts de 39 000m² au pied du Pont de Normandie. Dans ces entrepôts, 30% de la marchandise est alimentaire, à destination entre autre des Outre-Mers. Paul Bernard, est le directeur régional de Bolloré Logistics :

On a organisé le temps de travail pour qu'il y ait un minimum de personnel sur la plate-forme en organisant notamment un quart de nuit"

Une adaptation de semaine en semaine... d'autant que le trafic en provenance d'Asie et notamment de Chine reprend après le confinement là bas. Désormais il faut qu'en France et sur le port du Havre, les entreprises répondent présentent pour traiter ces marchandises.