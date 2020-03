Coronavirus : le Préfet de Vaucluse limite les horaires des commerces de vente à emporter

Le Préfet de Vaucluse a décidé de limiter, par arrêté préfectoral, l'ouverture des commerces de vente de boisson à emporter et les commerces ayant pour activité principale la vente de repas à emporter. Ces commerces sont désormais autorisés à ouvrir seulement de 7h à 20h, et ce jusqu'au 15 avril.

La Préfecture de Vaucluse rappelle que les forces de sécurité intérieure sont largement mobilisées en ce moment par les mesures de lutte contre la propagation du COVID19. Dans un communiqué, le Préfet de Vaucluse signale que des troubles à l'ordre public sont constatés dans et aux abords de certains commerces notamment de vente de produits alimentaires, d’hygiène et de la vie quotidienne, ainsi que des commerces de vente de boisson à emporter. Le Préfet de Vaucluse a donc décidé, ce vendredi 20 mars, de limiter les horaires d'ouverture ce ces commerces.

Ainsi, par arrêté préfectoral, les supérettes, les commerces qui ont pour activité principale la vente de boisson à emporter et les commerces qui ont pour activité principale la vente de repas à emporter sont autorisés à ouvrir dans le département entre 7h00 et 20h00. Cette mesure a pris effet le vendredi 20 mars et s'applique jusqu'au 15 avril 2020.