Coronavirus : le préfet du Calvados détaille les conditions pour l’ouverture de marché en plein air

Certains marchés ont pu se tenir ce mercredi, moins de 48 heures après l’annonce par Edouard Philippe de leur interdiction, sauf dérogations. Plusieurs demandes ont été envoyées à la Préfecture du Calvados. Philippe Court, le préfet, explique selon quels critères elles ont été accordées.

“Rappelons que le principe annoncé par le Premier Ministre est l’interdiction des marchés avec une faculté limitée de dérogations sous conditions. Il ne faut pas plus de cent personnes, commençants inclus, sur le site. Et j’ai demandé à ce que les stands soient séparés de quatre mètres avec ceux en face et cinq mètres par rapport à ceux sur les côtés, à droite et à gauche. Il faut aussi que chaque commençant s’assure qu'il y a au moins un mètre entre chaque client. Et enfin il faut que la commune qui demande une dérogation garantisse la surveillance. Pour Honfleur par exemple il y avait ce matin des policiers municipaux".

La décision d'accorder ou non une dérogation ne repose que sur des critères sanitaires ?

"Non, l’aspect sanitaire est incontournable mais j’observe aussi deux autres paramètres. D'abord si le marché peut combler une absence de commerces de proximité. Et il faut aussi que ce soit un endroit où il y a des producteurs locaux qui fonctionnent en circuits courts. Ces dérogations doivent aussi répondre à des critères économiques".

Beaucoup de villes ont sollicité ces autorisations pour conserver leurs marchés ?

"Dans le Calvados 82 communes ont habituellement au moins un marché par semaine. Environ 25 % ont demandé une dérogation. Pour l’instant j’en ai accordé à 10 communes et j’étudie les autres au cas par cas".

“Je demande des photos pour vérifier” - Philippe Court, Préfet du Calvados

Les services de la Préfecture vont effectuer des contrôles pour s’assurer que toutes les contraintes seront respectées ?

"J’ai demandé à mes propres équipes, les forces de l’ordre, de passer voir et de m’envoyer des photos. Rien ne vaut une impression de visu ! J’ai reçu les premières photos des marchés de ce matin. J’en ai une sous les yeux, prise sur la côte, je vois un maraîcher qui a mis des caissettes verticales pour définir la distance entre les clients. Les écarts entre les étals sont respectés. C’est ce que j’attends. Ces dérogations représentent un contrat de confiance avec les maires, qui sont très responsables. Mais si ça ne va pas, l’arrêté sera suspendu….."