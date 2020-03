Coronavirus : le préfet rencontre l'organisateur des 24 heures du Mans ce lundi

L'édition de juin 2020 des 24 heures du Mans peut-elle être annulée à cause du coronavirus ? Et avant elle, les 24 heures du Mans moto, prévues en avril ? "On n'en est pas là", a indiqué ce vendredi 6 mars le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes lors d'un point de situation sur le virus dans le département, précisant qu'il allait "rencontrer Pierre Fillon [le président de l'Automobile club de l'ouest, NDLR] ce lundi".

250 000 spectateurs

Les 24 heures du Mans, plus grande course d'endurance auto au monde, attirent chaque année plus de 250 000 spectateurs venus du monde entier. "En milieu ouvert, on peut décider d'annuler un événement quand il est dans une zone où le virus circule", a précisé le préfet. "Pour l'instant, on n'en est pas là. S'il devait y avoir une décision, elle serait prise au niveau ministériel, compte tenu de l'ampleur de la manifestation".

Calendrier inchangé à ce stade pour l'ACO

L'Automobile club de l'ouest a publié ce jeudi un communiqué selon lequel "à l'heure actuelle, les autorités compétentes [ne l'avait] pas informé de la nécessité de reporter ou d'annuler l'un des événements sportifs au programme ces prochaines semaines. Le calendrier des manifestations est donc inchangé à ce stade". L'ACO se disait "confiant quant au maintien des 24 heures du Mans à la date prévue entre le 7 et le 14 juin 2020" tout en précisant que "dans le cas où le maintien de certaines dates ne serait pas possible, l'ACO a d’ores et déjà prévu de reporter ces évènements à une date ultérieure en 2020".