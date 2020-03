Coronavirus : le président des commerçants Dijonnais doit se rendre à Bercy ce lundi

Tous les commerces accueillant du public et considérés comme non essentiels sont obligés de rester fermer en raison du stade 3 du coronavirus. A Dijon, cela risque de fragiliser encore plus l'avenir de certains magasins.

Denis Favier, le président de l'association de commerçants "Shop in Dijon" doit rencontrer le ministre de l'Economie Bruno Lemaire ce lundi à Bercy. Il est invité en tant que vice président de l'association nationale des Commerçants et Artisans des Métropole de France, créée suite au mouvement des gilets jaunes et basée à Dijon. Il s'agit de lister avec le ministre toute la panoplie de solutions qui peuvent être apportées.

Une exonération de charges et la TVA en apport de trésorie

Denis Favier entend demander au gouvernement, non pas un report des charges, des impôts et tout ce que les commerçants et artisans ont à payer habituellement, mais une exonération totale de toutes ces charges et impôts. Le vice président entend aussi demander que la TVA (que les commerçants avancent habituellement et reversent à l'Etat soit mensuellement, soit chaque trimestre) soit gardée et qu'elle reste un apport en trésorerie pour les commerçants et artisans.