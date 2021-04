Coronavirus : le prêt garanti par l'Etat accessible jusqu'à la fin de l'année, annonce le gouvernement

Alors que le gouvernement veut tenir son calendrier d'allègement des restrictions sanitaires avec la rentrée scolaire dès lundi prochain et la réouverture des terrasses à la mi-mai, il entend conserver les dispositifs d'aides aux entreprises frappées par la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Ce jeudi, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a annoncé que les entreprises pourront continuer de souscrire un prêt garanti par l'Etat (PGE) jusqu'à la fin de l'année. Annonce faite lors d'un point presse téléphonique à l'issue d'une réunion avec la ministre du Travail Elisabeth Borne et les partenaires sociaux sur l'évolution des aides durant la sortie de crise.

Ce dispositif devait initialement prendre fin le 30 juin mais "il y a un consensus sur la nécessité de maintenir possible" la souscription de PGE. Durant cette réunion, les ministres ont rappelé que les entreprises "pourront continuer à bénéficier du soutien des pouvoirs publics tant que les règles sanitaires leurs seront imposées", afin qu'elles "puissent se projet dans les mois à venir" a affirmé Bruno Le Maire. Ce sera notamment le cas pour les secteurs toujours fermés administrativement ou les plus touchés par la crise, comme le tourisme, l'hébergement-restauration, la culture, l'événementiel et le sport.

Concernant les éventuels nouveaux PGE souscrits, le ministre a précisé que les entreprises pourront les utiliser pour payer les dettes qu'elles ont à l'égard de leurs fournisseurs. Sur les autres dispositifs de soutien, toutes les modalités d'ajustement à la sortie de crise n'ont pas été tranchées durant cette réunion de concertation. Le gouvernement indique qu'il travaille à une réduction "progressive" des aides mises en place. Il envisage toutefois de maintenir encore plusieurs mois des exonérations partielles de charges pour les secteurs les plus touchés. De même, le fonds de solidarité "devra être maintenu" pour les secteurs fermés, a ajouté Bruno Le Maire.

Pour les entreprises qui vont redémarrer, "nous prévoyons une baisse dégressive du fonds de solidarité, selon les modalités de calendrier et de détermination des sommes qui seront étudiées avec les organisations syndicales et les organisations patronales" a précisé le ministre. "Nous ne voulons pas qu'après une période de protection, il y ait tout d'un coup un dégel brutal qui se solde par des dizaines de milliers de faillites" a-t-il insisté.