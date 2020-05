Coronavirus : le PSG fait un don de 100 000 euros à Action contre la Faim

Le PSG poursuit ses gestes de solidarité pour lutter contre le coronavirus. Le club de la capitale fait un don de 100 000 euros à Action contre la Faim. Une somme qui doit permettre aux volontaires et salariés d'acheter des moyens de protection.

Le Paris Saint-Germain fait un don de 100 000 euros à Action contre la Faim pour équiper les volontaires et les salariés de l'association en matériel de protection. Nouvelle action de solidarité menée par le club de la capitale, après un don au Secours populaire et une vente de maillots au profit de l'AP-HP.

100 000 masques chirurgicaux pourront être achetés

Avec cette somme, l'association, qui utilise le Parc des Princes comme base arrière depuis le début de la crise, pourrait acheter 100 000 masques chirurgicaux, mais aussi 3 000 lunettes de protection, 1500 gants réutilisables, 1000 blouses de protection, 2000 solutions de gel hydroalcoolique et 200 thermomètres. "Du matériel qui permet également aux équipes d’ACF de continuer à dépister et soigner les enfants en situation de sous-nutrition à l’international", explique le club Rouge et Bleu dans un communiqué.