Coronavirus : le quotidien chamboulé des structures accueillant des personnes autistes

Pendant huit semaines de confinement, et depuis le déconfinement, la manière de travailler a complètement changé dans les structures accueillant des personnes en situation de handicap, et souffrant notamment d'autisme. Reportage en Vallée d'Aspe.

À vol d'oiseau, à peine deux kilomètres séparent le foyer de vie l'abri montagnard d'Osse-en-Aspe, et le foyer d'accueil médicalisé (FAM) Saint-Berthoumieu de Bedous. Les deux structures dirigées par Alain Quintana accueillent au total une soixantaine d'adultes atteints de "TSA", les troubles du spectre de l'autisme. Le confinement a mis à l'épreuve les habitudes de fonctionnement.

Alain Quintana : "Un souci de tous les instants" Copier

Une toute nouvelle organisation

L'annonce du confinement a forcé les structures comme le FAM Saint-Berthoumieu à s'organiser différemment. "On a pris du temps à plusieurs avec les équipes et en relation avec l'ARS pour mettre en place toutes les modifications, on n'avait jamais vécu une période aussi mouvementée, reconnait Alain Quintana, chaque résident n'a côtoyé qu'un minimum de personnes par jour, deux encadrants puis deux surveillants de nuit, et on a limité au minimum les interactions avec les autres services, le médecin par exemple ne venait que quand on l'appelait". Alors qu'en temps normal les activités auxquelles participent les résidents se font dans des salles dédiées, la nouvelle organisation a rapatrié tout ça à l'intérieur des lieux de vie, des bâtiments organisés autour d'un espace central et de chambres individuelles où dorment les résidents. "Le lieu de vie est devenu le lieu central, où manger et dormir, mais aussi, et au contraire de tout ce qu'on pratique depuis quarante ans, le lieu des activités qu'il a fallu adapter ou créer", explique le directeur de la structure.

Des sorties au grand-air

Dans le même temps, les résidents ont pu profiter du cadre offert par les structures de Bedous et Osse-en-Aspe, pour sortir sans risque : "Nous avons la chance d'être dans cette zone montagnarde pour mettre en place des sorties pédestres autour des établissements en n'allant pas vers les villages, détaille Alain Quintana, dans la limite d'un kilomètre, en petits groupes bien entendu et avec les autorisations et les encadrants qui restent avec le même groupe toute la journée". Des parenthèses indispensables au bien-être des résidents, dont les aménagements pour les visites de proches étaient plus que délicats.

Alain Quintana : "On se serait retrouvé à mettre nos résidents en grande difficulté" Copier

"Nous pensions avoir à gérer beaucoup plus de difficultés de toute nature, ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas eu, liées à ce non-contact, et à cette modification de vie et d'organisation. L'un dans l'autre ça s'est plutôt très bien passé", loue le directeur des foyers de Bedous et Osse-en-Aspe. Depuis le déconfinement, les retours en famille pour des périodes de quelques jours ont pu s'organiser, dans le respect de consignes pour permettre aux résidents de réintégrer la structure sans risque. D'ailleurs tout le monde a été testé la semaine dernière, sans retour de test positif.

Vers un retour à la normale

Néanmoins, Alain Quintana, après avoir échangé avec les familles, confirme que cette période ne s'est pas passée sans laisser de traces : "J'avais les aveux d'une famille qui a récupéré son protégé pour quelques jours, ils ont trouvé qu'il avait très bien vécu cette période, mais m'ont aussi parlé d'une forme de décompensation : il a passé beaucoup de temps à dormir... Ils ont trouvé que la relation téléphonique qu'il y a eu pendant deux mois était bonne, et ils ont senti ces dernières jours comme un besoin de lâcher-prise. La famille pense qu'il y a eu une forme de tension contenue énorme. Ça nous fait dire que la manière dont on a fonctionné ne peut évidemment pas être un fonctionnement classique amené à continuer".

Depuis la reprise quasiment normale des structures d'Osse-en-Aspe et Bedous, avec toujours un respect des gestes barrières et certaines adaptations, Alain Quintana est confiant pour la suite, et envisage déjà de pouvoir accueillir de nouveaux résidents très bientôt.

À domicile, les parents parfois démunis

De la même manière, le quotidien des familles ayant une personne atteinte d'autisme à domicile a aussi été bouleversé. Parce qu'il était parfois devenu trop compliqué durant le confinement de continuer à venir pour certains professionnels. "On n'en veut pas aux structures ou aux professionnels, rassure immédiatement Christian Sottou, le président de l'association Autisme Pau Béarn, chacun a fait de son mieux". Depuis quelques semaines un suivi "normal" a pu reprendre, mais la période a été difficile à traverser reconnait Christian Sottou : "Certains proches ont vu apparaître chez des personnes atteintes d'autisme des troubles du comportement, où constater une aggravation de ces troubles".