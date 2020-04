Coronavirus – Le redémarrage de la centrale de Flamanville repoussé “de plusieurs semaines”

Nouveau retard pour le redémarrage des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Flamanville (à gauche)

La centrale nucléaire de Flamanville n’a pas été épargnée par l’épidémie de coronavirus. Une quarantaine de cas, avérés ou suspects, ont été détectés. Vingt-deux salariés sont toujours malades. Un service en particulier a été touché : le service prévention des risques.

Service minimum

Pour enrayer la propagation du virus, la direction a activé le 16 mars son plan pandémie. Concrètement, le site tourne avec des effectifs réduits au maximum soit 300 salariés. C’est quatre fois moins qu’en temps normal.

Le redémarrage des réacteurs à nouveau retardé

Ce service minimum va encore repousser le redémarrage des deux réacteurs de la centrale, qui multiplient les pépins. Le réacteur numéro un est stoppé depuis septembre dernier et le numéro deux est à l’arrêt depuis plus d’un an pour maintenance.

Au début du mois de mars, avant les premières mesures de confinement, EDF espérait produire de l’électricité fin mai. Aujourd’hui, la direction table sur un retard supplémentaire de “plusieurs semaines”.

L'ASN surveille à distance

En attendant, la centrale fait ses devoirs. Pointé du doigt par l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour un manque de rigueur, le site de Flamanville rappelle les protocoles à son personnel, qu’il soit sur place ou en télétravail. Le gendarme du nucléaire a suspendu ses visites, confinement oblige, mais surveille à distance les progrès de la centrale manchoise