Coronavirus : le Salon de l'automobile de Genève est annulé

Les annulations se succèdent en Suisse, liées à la propagation du Coronavirus. Le pays est touché par une quinzaine de cas ce vendredi 28 février. Le Salon de l'automobile de Genève, des matches de football, le salon horloger de Bâle et le carnaval de Bâle sont notamment annulés, ou ajournés.

Inquiète de la propagation de l'épidémie de coronavirus chez ses voisins italiens et allemands, la Suisse annule les événements publics les uns derrière les autres. Le Salon de l'automobile de Genève, et le carnaval de Bâle, sont annulés, comme tous les autres événements publics ou privés majeurs jusqu'au 15 mars. Une quinzaine de cas de coronavirus ont été détectés pour l'instant en Suisse.

"La santé de tous est notre priorité absolue"

"Nous regrettons cette situation mais la santé de tous est notre priorité absolue", a déclaré Maurice Turrettini. Le président du Salon a aussi précisé que les places déjà achetées seront remboursées aux visiteurs. Ça n'est pas le cas pour les quelques 150 exposants attendus pour qui le montage des stands était presque achevé. Rendez-vous majeur du secteur, l'édition 2020 du Salon automobile de Genève devait avoir lieu du 5 au 15 mars. Il réunit plus de 600.000 personnes tous les ans pendant une dizaine de jours.

Jusqu'au 15 mars, le gouvernement Suisse a décidé d'annuler tous les événements qui réunissent au moins 1.000 personnes. De nombreux matches de football et de hockey sont ainsi reportés ou joués à huis-clos. Le carnaval de Bâle est également annulé. La SNCF annonce donc que les TER spéciaux mis en place depuis Strasbourg et Mulhouse ne circuleront pas et que les places seront remboursées sans frais. Le salon horloger est quant à lui ajourné, puisqu'il doit avoir lieu du 25 au 29 avril.

En Suisse, une quinzaine de cas ont été détectés : dans le canton du Tessin, à Genève, Zurich, Bâle et Grisons. Le gouvernement s'attend à une augmentation des cas dans les prochains jours.