Coronavirus : le salon Micronora 2021 est annulé à Besançon

L'édition 2021 du salon Micronora est annulée. Les organisateurs l'annoncent ce mardi dans un communiqué : la crise sanitaire et économique ne permet pas la tenue de ce salon des microtechniques, prévu en septembre.

Il n'y aura pas de salon Micronora en 2021, à Besançon : cette édition du salon de l'infiniment petit est annulée. Les organisateurs l'annoncent ce mardi dans un communiqué. Ils expliquent cette décision par la crise sanitaire et économique qui frappe le pays avec la pandémie de covid-19. Avant de prendre cette mesure, ils ont adressé une enquête à leurs exposants, en janvier pour connaître leurs avis sur la question, la situation actuelle et leurs attentes envers Micronora. Sans dévoiler les résultats, les organisateurs ont décidé d'annuler l'édition 2021.

Cette annonce en amont permettra d’éviter toutes dépenses vaines - Thierry Bisiaux, président de Micronora

Le président de Micronora, Thierry Bisiaux, fait part de sa déception, dans le communiqué : "Nous attendions impatiemment cette reprise, mais les conditions actuelles ne permettent pas d’organiser un événement international d’une telle ampleur avec la garantie de qualité que nous attendons tous. Cette annonce en amont permettra d’éviter toutes dépenses vaines pour les exposants et Micronora".

Cap sur 2022

Ce salon des micro-techniques accueille en temps normal 15 000 visiteurs et 800 exposants en septembre sur le site de Micropolis à Besançon. En 2020, il s'est déroulé sous forme digitale, rebaptisé pour l'occasion e-micronora. Mais pour la directrice, Sandra Liardon, "les rencontres en présentiel, le réseautage et les expériences « live » restent essentiels, surtout lorsqu'il s’agit de technologies et d’innovations industrielles".

Les organisateurs donnent donc rendez-vous en 2022 : _"Cette crise sanitaire aura permis d’accélérer notre transformation digitale, nous permettant d’agrandir la communauté Micronora, notamment à l’international. Notre équipe travaille activement sur l’édition 2022 afin de proposer des solutions adaptées et une nouvelle approche du média salon ». _La prochaine édition (en présentiel) est donc prévue du 27 au 30 septembre 2022.