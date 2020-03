Coronavirus : le Secours populaire de Rouen cesse toutes ses activités "hors urgences"

A cause des restrictions du gouvernement liées à l'épidémie de coronavirus, l'antenne du Secours populaire de Rouen annonce cesser toutes ses activités, hors "urgences" dès ce lundi 16 mars 2020.

L'épidémie de coronavirus paralyse une large partie de l'économie et des services. Parmi les secteurs impactés figure également celui des solidarités. Le Secours populaire en Seine-Maritime annonce cesser toutes ses activités, sauf celles consacrées aux "urgences".

L'appel d'Emmanuel Macron aux plus de 70 ans à rester au maximum chez eux prive l'association d'une large partie de ses bénévoles, généralement des retraités. "Beaucoup ont dépassé 70 ans, j'en fais partie, témoigne Danielle Boutoute, la secrétaire départementale de l'association. Certains sont plus jeunes, mais peuvent être affaibli, notamment à cause de diabète... Ceux-là, il ne faut pas les exposer."

Sur les urgences maintenues... trois jours par semaine

Conséquence de ces manques de bénévoles, "nous annulons toutes nos activités, annonce la présidente. Nous avions une vente de jouets, de livres, des collectes, des cours de français pour les migrants... On ne garde que l'accueil d'urgence, essentiellement alimentaire, mais seulement trois jours par semaine, le lundi, mercredi et vendredi."

L'association appelle donc aux dons. Danielle Boutoute chiffre les pertes à environ 23 000 euros à l'échelle du département.

Rare motif d'espoir pour l'association : Emmanuel Macron a annoncé que l'Etat aiderait les entreprises obligées de laisser partir des parents qui devaient s'occuper de leurs enfants, privés d'école. Ce qui est le cas de l'association, qui compte cinq salariées, uniquement des femmes avec de jeunes enfants. "Nous sommes en train de mettre en place de nouvelles conditions de travail, on aura besoin de cette aidé si nos salariées sont amenées à rester chez elle."