Coronavirus : le Secours populaire suspend toutes ses activités, y compris l'aide alimentaire, en Creuse

Pour éviter le risque de propagation du Covid-19, le Secours populaire suspend toutes ses activités en Creuse, y compris l'aide alimentaire, à compter de ce lundi 16 mars. Les locaux de l'association resteront donc fermés à Guéret, à la Souterraine, et à Auzences. Une permanence téléphonique administrative sera toutefois assurée, précise l'organisme.

Entre 200 et 250 familles accompagnées pour l'aide alimentaire

Le Secours populaire accompagne chaque semaine entre 200 et 250 familles en Creuse pour l'aide alimentaire. "On se demande depuis la fin de la semaine dernière ce que l'on peut faire pour maintenir cette aide alimentaire (...) On a pas trouvé de solution. On ne peut pas maintenir cette activité en toute sécurité. D'autant que l'on pense aussi à nos bénévoles, qui sont des personnes à risque" explique Lucile Périot, secrétaire générale du Secours populaire en Creuse.