Coronavirus : le SOS des autocaristes de tourisme, 1000 emplois concernés en PACA

Les autocaristes de tourisme font partie des professions les plus touchées par la crise sanitaire. Ils ont manifesté ce lundi à Paris pour demander plus d'aides à l'Etat. Cela représente un millier d'emploi sur la région PACA et une centaine d'entreprises.