Coronavirus : le Tour de Bretagne annulé

C'est une première depuis la création de l'épreuve en 1967. L'édition 2020 du Tour de Bretagne Cycliste prévue du 25 avril au 1er mai est annulée. _" Une décision prise la mort dans l'âme"précise Christophe Fossani, le président du Tour de Bretagne Cycliste, " mais ce serait irresponsable de prendre la décision au dernier moment. "_

" Mettre en tension des forces de l'ordre, des médecins, des infirmiers serait irresponsable"

" On ne sait pas comment sera la situation du Coronavirus en France fin avril. Mais attendre et annuler au dernier moment serait un très mauvais service à rendre aux hôteliers et aux traiteurs avec qui nous travaillons", poursuit Christophe Fossani. " Quant aux contraintes, elles sont importantes. Nous ne pouvons pas mettre en tension les forces de l'ordre, mobiliser les 16 médecins et infirmiers qui sont prévus dans notre équipe sanitaire."

150 cyclistes de cinq continents

150 coureurs de cinq continents étaient prévus. Plus de 50 000 spectateurs étaient annoncés sur le parcours sur cette édition 2020.