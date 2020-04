Coronavirus : le tourisme en berne dans le Grand-Est, la fréquentation chute de 73%

D'après une enquête de l'Agence régionale de tourisme, la fréquentation des sites et des hébergements a affiché une baisse moyenne de 73 % et le chiffre d'affaires des professionnels a reculé de 63 %, depuis le début de la crise du coronavirus.

L’Agence régionale du tourisme Grand Est a réalisé une enquête d’impact en envoyant un questionnaire à 10.500 acteurs publics et privés du tourisme. 1.965 y ont répondu (dont une moitié d’hébergeurs). Sans surprise, les principaux résultats confirment la gravité de la crise du coronavirus pour l’économie touristique et tous les secteurs d’activité dans la région.

La fréquentation des sites et des hébergements affiche une baisse moyenne de 73 % et le chiffre d'affaires recule en moyenne de 63 %.

Un professionnel sur trois qui a répondu à cette enquête, estime risquer une faillite ou un dépôt de bilan. Le principal besoin des professionnels (pour 73% d'entre eux) est d'être aidés et accompagnés financièrement.

Les résultats de l’enquête clôturée le 6 avril, sont téléchargeables sur le site de l’Agence : www.art-grandest.fr.

Anticiper l'après crise pour éviter une année blanche

L’Agence régionale du tourisme Grand-Est a mis en place une cellule (“#StrongTogether”) pour accompagner les professionnels. Elle assure une plateforme d’écoute et de soutien. Elle entend aussi anticiper et préparer un programme d’actions pour l'après-confinement.

Pour la présidente de l’Agence Marie-Reine Fischer, il est essentiel de « mener une veille active durant cette période, indispensable pour comprendre l’état des marchés, anticiper les évolutions et préparer le temps d’après. Un important programme de rebond, en concertation avec nos partenaires locaux, nationaux et internationaux est en préparation pour répondre à un enjeu fondamental : éviter une année blanche pour le secteur du tourisme et celui de l’événementiel ».