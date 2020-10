Coronavirus : le tribunal de commerce de Bobigny lance un appel aux entreprises en difficulté

Sur France Bleu Paris, ce mercredi, le président du tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis) lance un appel aux entreprises qui redoutent des difficultés pour plus tard lorsqu'elles devront rembourser les prêts garantis par l'état. "Il faut absolument anticiper, n'hésitez-pas à prendre contact avec les cellules prévention des tribunaux de commerce de la région".

Les dossiers de liquidations judiciaires en baisse de 30%

Depuis le début de l'année, le nombre d'ouverture de procédures collectives (redressement, liquidation) a baissé de "30%". Francis Griveau recense 1.021 dossiers de liquidations judiciaires contre 1.668 l'an dernier fin septembre. Cette situation ne l'étonne pas, "parce que les mesures Covid ont permis aux sociétés d'être sous perfusion et de ne pas faire de dépôt de bilan", mais le président du tribunal de commerce de Bobigny redoute l'hécatombe en 2021, "dès qu'ils devront commencer à devoir rembourser les prêts garantis par l’État, ça posera des problèmes".

"Les tribunaux de commerce sont faits pour aider, ce ne sont pas des fossoyeurs" - Francis Griveau

En revanche, les procédures de prévention ont été "multipliées par quatre", depuis le début de l'année, indique Francis Griveau qui compte plus de 100 dossiers ouverts sur son bureau, notamment dans les secteurs de la restauration, de l'habillement et du commerce, "parfois des entreprises avec des milliers de salariés". Ces procédures permettent de trouver des solutions pour éviter d'en arriver au dépôt de bilan. "On prend contact avec le bailleur, l'Ursaff, un gros fournisseur pour trouver une solution et pendant ce temps, l'entreprise continue de régler les autres fournisseurs et personne ne se rend compte de ses difficultés".

"Une société doit anticiper", insiste Francis Griveau qui rappelle qu'elles peuvent prendre contact dès à présent avec les cellules de prévention. "Les tribunaux de commerce sont faits pour aider, ce ne sont pas des fossoyeurs."