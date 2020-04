Coronavirus : le Val-de-Marne veut créer des pistes cyclables pour éviter l'usage des transports en commun

Le conseil départemental du Val-de-Marne "s'engage à créer des pistes cyclables sanitaires". Pour anticiper le déconfinement progressif de la population à partir du 11 mai, et permettre aux Val-de-marnais(es) de retourner au travail sans passer par les transports en commun, le département souhaite "construire ces futures pistes sur les itinéraires des principales lignes de transport en commun".

Dans son communiqué, le conseil départemental du Val-de-Marne souligne qu'une "application stricte de distanciation sociale réduirait de 80% les capacités de transports en commun". Pour anticiper ce manque, et "éviter un rebond de la pandémie de Covid-19", le département promet donc d'offrir d'autres modes de transport. Ces pistes cyclables devraient correspondre "aux itinéraires des lignes de métro 1, 7, 8, des lignes de RER A, B, C, D, E et des lignes de bus 393 et TVM". Des trajets dont la date de mise en œuvre n'est pas encore annoncée puisqu'ils doivent être "travaillés en articulation avec l’Etat, les collectivités et les associations de cyclistes", conclut le communiqué.