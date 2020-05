Déconfinement : le zoo de La Barben espère rouvrir ses portes la semaine prochaine

Sans visiteurs pendant deux mois, le zoo de La Barben, situé près de Salon-de-Provence, a continué de prendre soins de ses animaux et malgré les frais pour les soins et le manque à gagner, l'établissement résiste à la crise liée au confinement et espère pouvoir rouvrir ses portes prochainement.

Le confinement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, c'est aussi une situation inédite pour les 600 animaux du zoo de La Barben, situé entre Aix-en-Provence et Salon-de-Provence. Ils n'ont pas vu de visiteurs pendant plus de deux mois. Les portes sont restées closes pour le public, mais il a fallu évidemment continuer de soigner et nourrir les animaux et les frais incompressibles s’élèvent à environ 300.000 euros par mois.

"Les mois d'avril et mai représentent la plus grosse période de l'année avec les vacances de Pâques et les jours fériés. On estime à 30% la perte de notre chiffre d'affaires." - Louis Pons, co-gérant du zoo de La Barben

Dans un week-end de grosse affluence, le parc peut accueillir jusqu’à 6.000 visiteurs. En plus des soins à apporter aux animaux, même quand le zoo est fermé, il faut continuer d'entretenir le domaine dont la superficie est de 33 hectares et neuf kilomètres de sentiers. Mais aujourd'hui, le zoo résiste, assure Louis Pons.

"Notre métier c'est de prendre soin et d'accueillir, donc heureusement nous avons des réserves pour répondre à des crises comme celle-ci. Nous avons dû dépensé 300.000 euros par mois et heureusement, nous avons aussi pu bénéficier des aides mises en place par l'État et aussi des mesures de chômage partiel."

Mais à propos de l'avenir, Louis Pons se montre plutôt optimiste : "Le parc n'est pas en danger, même si nous avons beaucoup souffert". Il espère maintenant pouvoir rouvrir le zoo lundi prochain. Et comme tous les lieux publics, le parc devra mettre en place des mesures sanitaires.

"Nous avons présenté un plan sanitaire bien strict à la préfecture pour garantir la sécurité à tous nos visiteurs et tous nos salariés. Il faudra respecter les gestes barrières."

La préfecture doit donc encore valider ce plan et si tout va bien, les lions, singes, girafes de La Barben verront bientôt à nouveau du public.