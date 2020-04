Coronavirus : Lemoine (Orne), fabricant de coton-tige, va jouer un rôle pivot dans les tests de dépistage

C’est le soulagement à Caligny, au siège de l’entreprise Lemoine. Spécialisée dans les produits d’hygiène à base de coton, elle est devenue l’un des leaders sur le marché européen. Lemoine va diversifier sa gamme en fabriquant les écouvillons rhino-pharyngés nécessaires aux tests virologiques de dépistage du Covid-19 en France. En clair des bâtons à embout ouatés et stérilisés pour réaliser les prélèvements. Lemoine va jouer un rôle pivot dans les campagnes de dépistages annoncées ce lundi par Emmanuel Macron.

Une semaine pour concevoir l’outil industriel

L’entreprise ornaise a basculé vers ce marché en apprenant qu’il y avait une pénurie. “C’était le 25 mars dernier” précise Jeanne Lemoine, la patronne de la société éponyme. “Je me suis procuré un écouvillon auprès de l’hôpital de Flers pour voir ce que c’était et si on pouvait le produire”. Techniquement il s’agit d’un bâtonnet pas si éloigné du coton-tige fabriqué depuis 1978 par l’entreprise familiale. Mais il a fallu procéder à quelques ajustements. “On a vu avec nos ingénieurs comment fabriquer une machine pour produire ces écouvillons dont la tige est en plastique, d’une longueur de 15 cm pour 2,5 mm de diamètre. On a commandé les pièces qu’il fallait et dès le 31 mars la machine était opérationnelle. Et les premiers écouvillons sortaient le lendemain” se félicite la présidente de l'entreprise.

Soulagement pour Jeanne Lemoine après une dizaines de jours d'attente pour obtenir le feu vert des autorités médicales © Radio France - Nolwenn LEJEUNE

Un long processus de validation

Mais les écouvillons estampillés Lemoine ont dû franchir ensuite la délicate étape du feu vert des différentes autorités médicales. “Dès le 2 avril j’ai apporté les produits à l’hôpital de Percy, à l’AP-HP et à l'institut Pasteur” détaille Jeanne Lemoine. Mais il a fallu s’armer de patience et procéder à des retouches (l’hôpital Bichat, par exemple, jugeait l'embout trop large) avant de décrocher la timbale. Les documents signés sont parvenus ce mardi 14 avril au siège de l'entreprise. Lemaine va concevoir 1,5 millions d’écouvillons par semaine, avec des équipes qui vont tourner en 3x8 heures. “Nous serons les seuls en France à proposer ce produit” conclut la dirigeante fondatrice. Et parmi les seuls en Europe de l'Ouest avec des entreprises en Espagne et en Italie.