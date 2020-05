Léo Minor cette entreprise basée à Nîmes et spécialisée dans les vêtements professionnels techniques, a répondu à l'appel de la préfecture du Gard pour produire des masques et des surblouses.

Coronavirus : l'entreprise nîmoise Léo Minor se lance dans la production de masques et surblouses

Léo Minor est une entreprise familiale installée à Nîmes depuis une vingtaine d’années (elle a 40 ans). Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements techniques : uniformes de pompiers et policiers, tenues de combat pour les militaires, etc. Mais avec la crise du coronavirus, l'entreprise a revu sa production.

50.000 surblouses et plus de quatre millions de masques

Suite à une demande de la sous-préfète du Vigan, Joëlle Gras, les dirigeants de Léo Minor ont décidé de se lancer dans la conception de masques grand public et de surblouses réutilisables, notamment pour les professionnels de santé. Quelque 50.000 surblouses sont en cours de production et plus de quatre millions de masques.

Le gros de la production se fait au Maroc mais quelques masques sont fabriqués à Nîmes, au siège de l’entreprise dans le parc Kennedy. Et ce moment à Nîmes entre 1.500 et 2.000 masques sont produits chaque semaine.

"Nous ne nous sommes pas inscrits comme des profiteurs de guerre." (William Berrebi)

La production de ces masques est vendue, "mais ils sont vendus à des prix marché, en-deçà d'un euro pour les masques et moins de 11 euros pour les sur-blouses", précise William Berrebi le fondateur et gérant de Léo Minor. "C'est l'application d'un taux de marge industriel tout à fait étroit et raisonnable".

L'essentiel de la production est vendu dans la région Occitanie, notamment des surblouses au CHU de Nîmes, chez des dentistes ou encore dans des maisons de retraites du Gard. Il n'y a pas de vente directe pour les particuliers.

Une sur-blouse de Léo Minor © Radio France - Mélodie Viallet