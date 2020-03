Coronavirus : "les achats de panique" dans les supermarchés gagnent certains Stéphanois

A cause des achats compulsifs face au coronavirus, certains rayons comme celui des pâtes dans cette grande surface sont plus clairsemés.

Depuis quelques jours, la panique liée à la propagation du coronavirus en France se manifeste dans les grandes surfaces. Alors que la France fait état ce jeudi 12 mars 2020 de 2281 cas de personnes contaminées selon le dernier décompte, dont 105 graves, certains Stéphanois se pressent dans les supermarchés pour faire des provisions. Parmi eux, Sarah qui fait depuis quelques jours des allers-retours de chez elle à cette grande surface pour faire des courses. Ce jeudi encore, le coffre de sa voiture est plein à craquer.

Il y a de bonnes réserves à la maison !

Mère d'une famille de 6 enfants, Sarah a fait plusieurs fois des provisions cette semaine car elle redoute les pénuries à cause du coronavirus Copier

" Des pâtes, des œufs, du lait, de l'eau. Et je compte revenir demain si on a le droit. Je rajoute tous les jours un peu d'huile, un peu de sucre, un peu de farine, un peu de beurre. On est 6, il vaut mieux prévoir beaucoup ! Franchement on a peur ! "

A l'intérieur du supermarché, le rayon pâtes est plus clairsemé que d'habitude... Justement, Jérémie en a pris 2... au cas où.

C'est la première fois que je fais des provisions.

Papa de 2 enfants, Jérémie a acheté plus de courses que prévu pour faire des stocks de pâtes Copier

" Je suis inquiet forcément pour mes filles, pour ma femme qui est enceinte. Moi, je suis toujours à anticiper donc je ne vais pas vider un rayon. Ca se propage vite donc là on a pris un peu plus et si il faut on viendra refaire des courses mais ce n'est pas non plus la grosse inquiétude. "

Des achats "par précaution" que ne comprend pas Patricia. Car pour elle, coronavirus ou pas, pas question d'acheter plus que le strict nécessaire.

Il n'y a pas besoin d'acheter 25 packs d'eau !

Face au coronavirus, Patricia a décidé de garder les mêmes habitudes et de ne pas céder à la panique des achats compulsifs. Copier

" Ca ne change rien dans mes achats, dans mes courses et je me demande ce qu'il se passerait si demain il y avait la guerre. Il n'y a pas besoin d'acheter 3 paquets de papier toilette, ce n'est pas la peine. Si ça continue, il va y avoir l'effet inverse : on aura plus rien à acheter dans le long terme, on va manquer de produits. "

Pour l'heure, les professionnels de la grande distribution l'assurent : les entrepôts des grandes surfaces sont approvisionnés normalement.