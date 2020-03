INFO FRANCE BLEU PARIS - Aéroports de Paris a décidé de fermer une partie des terminaux et des halls dans les aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et Orly à partir du mercredi 18 mars, pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Coronavirus : les aéroports de Paris vont fermer une partie de leurs terminaux à Roissy et Orly

Dans une note que France Bleu Paris s'est procurée, ADP (Aéroports de Paris) annonce avoir pris la décision de fermer une partie des halls et des terminaux des aéroports de Roissy et d'Orly.

A Charles de Gaulle, le terminal 3 (celui de Transvia, qui dessert l'Italie et l'Espagne) n'accueillera plus de voyageurs. Ils seront transférés vers le T1 et le T2.

A Orly, tout le terminal 2 sera fermé, c'est à dire les liaisons internes notamment grâce aux vols de la navette Air France, ainsi que le hall Easy Jet.

Ces mesures prendront effet à partir de mercredi 18 mars à 00h01, jusqu'au 1er juillet.

Depuis le début de l'épidémie, le trafic aérien est très fortement touché, de nombreux pays ont suspendu les vols au départ ou à destination des pays les plus touchés, comme la Chine et l'Italie. Ce jeudi, Donald Trump annoncé la fermeture pour un mois des frontières américaines aux ressortissants des vingt-six Etats-membres de l'espace Schengen.

ADP ne confirme ni n'infirme pour l'instant pas cette fermeture.