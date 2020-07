Coronavirus : les aides à domicile de la Sarthe veulent aussi une prime Covid

"On est les oubliées". Le refrain de la complainte de Gauvin Sers est sur toutes les bouches de ces femmes qui ont le sentiment d'être les laissées pour compte de la crise sanitaire. "Ce n'est pas juste", dit d'une voix timide Nathalie, 24 ans de métier, "parce qu'on fait le même travail". Sous-entendu le même boulot que le personnel des Ehpad, les aides soignantes. Les mêmes tournées que les infirmières.

"Nous aussi on était en première ligne", réagit Calie, aide à domicile au Mans. "Ca a été compliqué car en plus, nous avons manqué de matériel dès le début". Pas ou peu de masque, de gel, de gants. "Les hôpitaux ont été servis en premier, tant mieux. Mais heureusement qu'on avait des bonnes fées qui nous ont fabriqué des masques et des casques sans cela on aurait travaillé sans matériel". Donc exposées à un plus grand danger.

"On n'avait pas le choix. On n'allait quand même pas laisser tomber les papis et mamies" rajoute Sophie, un brin désabusée. "Il fallait bien faire les toilettes et les aides au repas pour les personnes âgées".

Pas de prime de 1.000 euros

Et pourtant, malgré le risque et les efforts, les aides à domiciles de la Sarthe n'ont pas perçu de primes. Ce qui écœurent les deux femmes. "On est le bas de l'échelle, on est le bas de gamme, cela ne date pas d'aujourd'hui malheureusement", constate Calie. "On ne parle pas des aides à domicile, on est les oubliées. Maintenant on a le droit à rien", se lamente Sophie.

"Dans quelques années, si ce travail d'aide à domicile n'est pas reconnu, on n'aura personne pour le faire", prédit Sylvie qui travaille dans l'agglomération mancelle. "Alors que le gouvernement dit qu'il faut maintenir les gens dépendants à domicile. Comment va-t-on le faire ? On est pris pour des minables !"

Car c'est un métier très dur, explique Valérie Lambert, la secrétaire départementale CGT des aides à domicile. "Elles font le travail des aides soignantes, elles font des toilettes, elles font du soin à la personne. Elles ont des pathologies au niveau des mains, du dos et des bras. Parce qu'elles sont seules. Elles n'ont pas une équipe pour les aider comme dans les Ehpad".

Valérie Lambert observe qu'un nombre grandissant d'aides à domicile rejoint d'ailleurs les maisons de retraite car elles bénéficient d'un planning établi, d'un même lieu, sécurisé, "alors que les aides à domicile vont d'un endroit à un autre, sans qu'on leur rembourse le temps de déplacement". Un métier précaire aux faibles revenus. 800 euros net par mois en moyenne selon la CGT. 97% des ces auxiliaires de vie sont des femmes, beaucoup travaillent à temps partiel.

Pas de prime accordée par le Conseil départemental de la Sarthe

Et pourtant, les aides à domiciles de la Sarthe pourraient toucher cette prime Covid. Mais l'Etat et les départements se renvoient la balle. Interrogé sur la question en juin dernier, à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat Adrien Taquet rappelle que le versement de cette prime incombe aux conseils départementaux, puisque ce sont eux, et non pas l'assurance maladie, qui financent les services d'aide et d'accompagnement à domicile.

Ce qui fait bondir Dominique Le Mener, le président Les Républicains du conseil départemental de la Sarthe qui refuse de payer la facture. Selon Marie-Thérèse Leroux, la présidente de la Commission solidarité et autonomie, le Conseil départemental de la Sarthe a choisi d'aider financièrement les multiples structures (SSIAD,CCAS, ADMR, AMAPA, il y en a une cinquantaine dans le département) qui emploient ces aides à domicile, plutôt que de leur verser une prime. "Je ne sais pas sur quel critère cet argent sera versé", regrette Valerie Lambert. "Il faut d'abord que cet argent aille dans les poches des aides à domicile et pas dans celles des établissements".

C'est le choix qu'a fait Olivier Richefou. Le président du Conseil départemental de la Mayenne a indiqué chez nos confrères de France Bleu Mayenne que si l'Etat ne mettait pas la main à la poche, le Département le ferait à sa place pour toutes les aides à domicile mayennaises.