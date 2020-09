Coronavirus : les bars et restaurants d'Aix-Marseille fermeront finalement dimanche soir à minuit

Un week-end de répit pour les bars et restaurants d'Aix-Marseille. La fermeture imposée par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid, ne sera effective que dimanche soir, normalement à minuit. Une annonce du président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ce vendredi.

Renaud Muselier s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion en préfecture avec des élus et le ministre de la Santé Olivier Véran, en visite à Marseille, où l'annonce de ces prochaines fermetures a suscité un tollé. "Certaines de mes propositions sont reprises", a salué le président de région dans un communiqué. Il évoque aussi "une clause de revoyure dans sept jours pour faire le point et réévaluer la situation" et "la possibilité de maintenir la livraison à domicile pour les restaurants".

Une fermeture jugée injuste, des restaurateurs qui font savoir qu'ils resteront ouverts

On attend toujours le décret du préfet publié normalement ce samedi pour connaître le périmètre concerné. Les restaurateurs ne digèrent pas cette fermeture, il faut dire que deux visions s'opposent. D'un côté l'urgence sanitaire, de l'autre l'urgence économique. D'un côté éviter une saturation des hôpitaux, de l'autre assurer la survie d'établissements fragilisés par six mois de crise. La fronde des bars et restaurants est renforcée par le soutien des élus locaux. Pour eux la fermeture est injuste et arbitraire, imposée sans concertation locale. Des professionnels font déjà savoir qu'ils resteront ouverts. La police municipale ne verbalisera pas assurent plusieurs élus de la métropole. L'Etat devra donc assumer seul les contrôles.