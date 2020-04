Coronavirus: les bureaux de poste rouvrent progressivement en Occitanie

Malgré la crise liée au coronavirus, la Poste continue d'assurer son rôle de service public. En Occitanie, pas de retour à la normale avant plusieurs semaines mais plus de la moitié des bureaux de poste et des agences communales restent ouverts.

Après plusieurs semaines de service réduit, la Poste commence progressivement à reprendre ses activités et à refaire son maillage un peu partout sur le territoire. En Occitanie, sur les 2000 points de contact gérés par la Poste, 1250 restent ouverts aujourd'hui. Il s'agit le plus souvent de bureaux de poste, mais on retrouve aussi des agences communales gérées en lien avec des collectivités, mais aussi des relais postaux dans des commerces.

Plus de la moitié des bureaux ouverts

Dans la région, plus de la moitié des points de contacts gérés par la Poste fonctionnent donc en ce moment, tout en essayant d'assurer le maillage le plus complet possible, y compris dans les zones rurales. Dans le Tarn par exemple, une quarantaine de bureaux de poste et une trentaine d'agences communales sont ouverts. A Toulouse, le maillage reste assez fort puisque 24 des 31 bureaux de poste continuent de fonctionner.

Quatre jours de livraison

Les horaires restent toutefois restreints. Dans le Tarn et en Haute-Garonne par exemple, les bureaux ne sont ouverts que le matin. Quant aux facteurs, ils sont repassés de trois à quatre jours de livraison depuis la semaine dernière.

à lire aussi Coronavirus : les facteurs vont distribuer le courrier un jour de plus par semaine

On a peut-être moins de tournées qu'en temps normal mais les journées sont très denses" - Agnès, une factrice gersoise.

Avec le confinement, le volume de courrier et de colis est en baisse par rapport à l'année dernière à la même époque. Dans la région Occitanie, cela représente une chute de près de 15%. Mais rapporté aux quatre jours de livraison par semaine, "les journées sont beaucoup plus denses" pour Agnès, une factrice gersoise. Elles sont aussi une source d'angoisse, puisque "les usagers ne comprennent pas forcément et ne respectent pas toujours les gestes-barrière. Ce n'est pas toujours évident de leur faire comprendre qu'il faut garder notre distance, on est pas habitués à cela".

Et malgré la réouverture progressive des permanences de la Poste, certaines zones, notamment les plus rurales sont encore dépourvues de service. Patricia, une autre factrice gersoise livre le courrier du côté de Miélan. Elle a souvent affaire à des personnes âgées et isolées, "des gens qui ne voient que nous en ce moment. On leur permet de retirer de l'argent lorsqu'ils ont un compte à la banque postale, on prend des nouvelles... On est vraiment très important pour eux, puisque nous sommes les seules personnes à venir à leur rencontre".

D'autres ouvertures à venir

Tous les points de contact qui restent fermés vont progressivement rouvrir au fil de la semaine et des suivantes. La Poste attend également beaucoup du plan de déconfinement présenté par le premier ministre Edouard Philippe ce mardi afin de savoir dans quelle mesure ces services pourront reprendre au plus vite.