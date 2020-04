Coronavirus : les bureaux de tabac, entre cartouches et récréation

Les bureaux de tabac font partie des quelques commerces qui ont encore le droit d’ouvrir en cette période de confinement. Des lieux de passage dans lesquels il faut se protéger mais aussi des destinations possibles pour des balades pour y acheter un paquet de cigarettes, un jeu à gratter ou une friandise. En Haute-Loire, à Chadrac, Martine Jouve constate justement que certains clients profitent un peu de la situation : "on a effectivement des clients qui viennent tous les jours. Pour un paquet de cigarettes on peut comprendre mais pour un jeu à gratter c'est un peu plus délicat car ce n'est pas un achat de première nécessité et le confinement n'est là pas respecté. Il faut être raisonnable, faire au mieux pour limiter ce confinement mais c'est compliqué pour nous. Nous sommes commerçants, on ne peut pas dire au client de s'en aller mais au fond de nous on se dit que c'est dommage".



"Des grosses quantités de tabac"

Les habitudes d'achat ont en tout cas clairement changé depuis trois semaines. Dans son bureau de tabac de Saint-Galmier (Loire), Gilles Grangier ne constate, lui, pas d’abus de la part de ses clients mais des quantités d’achat différentes : "Il y a une réduction certaine de l'activité car les gens sortent moins mais les paniers sont plus importants en terme de chiffres d'affaire. En ce qui concerne le tabac il y a beaucoup d’achats par cartouches ce qui permet de venir une fois de temps en temps. Chose que l'on avait moins ces derniers temps notamment avec la hausse du tabac. avec le confinement, les gens achètent des grosses quantités de tabac."