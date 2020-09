Après Aix et Marseille, les cafetiers et restaurateurs vauclusiens sont de plus en plus inquiets de devoir fermer à leur tour. Pour éviter d'en arriver là, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie est prête à dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles.

Coronavirus : les cafetiers et restaurateurs de Vaucluse craignent une nouvelle fermeture

A l'instar de leurs voisins marseillais, les cafetiers et restaurateurs vauclusiens craignent d'être soumis à de nouvelles restrictions sanitaires.

Alors que les bars et restaurants ont dû baisser le rideau à Aix-en-Provence et Marseille pour lutter contre un rebond de l'épidémie de Covid-19, les gérants vauclusiens vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le département est en alerte simplement mais tout peut vite basculer selon William Jahnichen, un patron de bar avignonnais : _" Marseille c'est à 100 kilomètres d'ici, c'est vraiment pas loin." _Il craint de se retrouver dans la même situation qu'il y a six mois.

Les gérants avignonnais redoublent de vigilance

Pour le moment les cafetiers et restaurateurs avignonnais ne sont pas soumis à de nouvelles restrictions, mais ils redoublent de vigilance pour faire appliquer le port du masque et les gestes barrières. Sandrine Cahelo, directrice d'un restaurant a été désignée "référente Covid" dans son établissement. "Je vérifie la température des employés tous les jours et je leur demande de se laver les mains toutes les trente minutes."

"Nous sommes prêts à dénoncer ceux qui ne jouent pas le jeu - Patrice Mounier, président de l'Umih"

"Un exemple à suivre" pour le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Vaucluse (Umih). Patrice Mounier veut à tout prix éviter de nouvelles fermetures dans le département, même après 22 heures. "Nous sommes prêts à dénoncer ceux qui ne jouent pas le jeu. Ceux qui ne respectent pas les gestes barrières, qui dépassent les horaires ou qui organisent des soirées dansantes."

"Il n'y a pas de raison que les bons payent pour les mauvais", poursuit le président de l’Umih. Il a déjà signalé plusieurs cas à la préfecture de Vaucluse, certains ont été repérés sur les réseaux sociaux.