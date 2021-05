Coronavirus : les casinos pourront partiellement rouvrir dès le 19 mai

Les joueurs et joueuses de machines à sous et de jeux électroniques seront bientôt de retour dans les casinos en France. Les deux principaux acteurs du secteur ont annoncé ce mercredi 5 mai une réouverture progressive des casinos à partir du 19 mai, date de la deuxième phase du déconfinement. Ils ont assuré que le pass sanitaire ne sera pas exigé à l'entrée des casinos.

Dans un premier temps, seuls les jeux électroniques et les machines à sous seront accessibles, avec une jauge de 35% de visiteurs. Les casinos pourront par ailleurs utiliser leurs terrasses, jusqu'à l'heure du couvre-feu, 19h. La partie des jeux de table pourra rouvrir elle à partir du 9 juin avec une jauge élargie à 50%.

Un protocole sanitaire strict devra être appliqué : "Avec les conditions de sécurité sanitaires, gestes barrières et tout ce que vous connaissez permettant d'assurer à l'ensemble des clients une sécurité suffisante pour être une activité normale", a précisé le ministre délégué aux PME, Alain Griset. À partir du 9 juin, les casinos pourront également ouvrir leurs restaurants intérieurs et rester ouverts jusqu'à 23h, nouvelle heure du nouveau couvre-feu à partir de cette date-là. La réouverture complète des casinos est prévue pour le 30 juin.

"On voit le bout du tunnel après six mois et demi de fermeture", s'est ainsi félicité Fabrice Paire, président du directoire de Partouche qui a fermé ses 39 casinos français le 30 octobre dernier. Il se dit ainsi "très heureux d'avoir cette perspective de retour à la vie" avec ce nouveau calendrier de réouverture progressive. Une joie partagée par le groupe Barrière. Son directeur général s'estime "serein" quant au protocole sanitaire à appliquer : "On a l'expérience sanitaire de l'année dernière où ça s'était très bien passé", a-t-il expliqué à l'AFP.