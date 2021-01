Coronavirus : les centres commerciaux des Pyrénées-Orientales autorisés à rester ouverts

La préfecture précise ce samedi les déclarations du Premier ministre. Jean Castex a annoncé que les centres commerciaux de plus de 20.000 m² fermeraient dès dimanche. Mais aucun des centres commerciaux des Pyrénées-Orientales n'est concerné par la mesure.

Que les habitants des Pyrénées-Orientales se rassurent ; les centres commerciaux du département vont pouvoir rester ouverts. Le Premier ministre Jean Castex a effectivement annoncé ce vendredi que les centres commerciaux de plus de 20.000 m², non alimentaires, fermeraient dès dimanche pour ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus en France. Or, dans le département, aucun des centres commerciaux ne correspond à ces critères.

En effet, ces zones commerciales (Carrefour-Claira, Auchan Porte d'Espagne, Carrefour Château-Roussillon) comprennent une partie alimentaire (supermarché). Les galeries commerçantes hors alimentaire ne dépassent pas les 20.000 m².

Contrôles renforcés pour les jauges

Deuxième annonce du Premier ministre : à partir de lundi, les jauges de fréquentation "seront renforcées dans toutes les grandes surfaces". La préfecture des Pyrénées-Orientales précise que des contrôles seront menés dans le département, par la police et la gendarmerie. Une réunion était prévue ce samedi midi à Paris avec les fédérations de commerce pour préciser ces nouvelles jauges.