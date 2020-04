Coronavirus : les chantiers du bâtiment reprennent sur la pointe des pieds dans la Marne et les Ardennes

Dans le secteur du bâtiment, la reprise de l’activité sur les chantiers est une question épineuse. Dans la Marne et les Ardennes, les réunions entre les services de l’Etat et les organisations professionnelles, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment (FFB), se multiplient ces derniers jours pour trouver des solutions. "On a jusqu’à présent parlé de santé, maintenant on commence à parler économie, parce que la santé n’a pas de prix, mais nos entreprises sont en grave danger", annonce Dominique Hautem, électricien et président de la CAPEB de la Marne. Près de la moitié de ses adhérents ont repris leur activité dans le département.

Dans les faits, très peu d’entreprises ont repris ou reprennent le travail ce lundi mais l’objectif est de remettre le pied à l’étrier. "Moi je ne dirais pas que ça reprend. Je dirais plutôt qu’on essaye de reprendre. On a la volonté de repartir. _La volonté des entreprises c’est de travailler mais il faut qu’on en ait les moyens_", indique Valérie Viana, chef d’une entreprise de maçonnerie à Charleville-Mézières et présidente de la CAPEB des Ardennes. D’après le dernier recensement, 70% des entreprises adhérentes de la CAPEB des Ardennes sont à l’arrêt depuis le confinement.

Dans les plus grandes entreprises du BTP, le besoin de reprendre le travail est également au rendez-vous mais, là aussi, la tâche ne s’annonce pas facile. "On adhère à l’idée de redémarrer les chantiers. Mais c’est d’une part, des gros problèmes administratifs parce qu’il y a de nombreux documents à remettre en considération. Et puis il faut qu’on ait une grosse discussion avec nos salariés, certains ont des contraintes médicales, d’autres ont des contraintes de garde d’enfants. On essaye de remettre la mécanique en place, au cas par cas. On va commencer par des chantiers assez simples, là où il n’y a pas trop de coordination entre les corps de métiers. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de repartir sur du boulot à temps complet mais _ça ne va pas se faire du jour au lendemain_", précise Christophe Jacquemard, le président de la Fédération du BTP des Ardennes. Pour l’heure, près de 92% des entreprises de la Fédération française du bâtiment sont à l’arrêt dans le département.

Un guide des bonnes pratiques sanitaires qui ne fait pas l'unanimité chez les salariés

Pour encadrer la reprise du travail, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), a publié au début du mois d'avril un guide des bonnes pratiques sanitaires. Il a été réalisé avec les organisations professionnelles et syndicales. Il est validé par le ministère du Travail et par celui de la Santé. En revanche, la plupart des syndicats du bâtiments ne l’ont pas validé.

"Il y a beaucoup de points évoqués dans ce guide qui ne sont pas réalisables. Déjà, il n’y a pas suffisamment de masques pour équiper les salariés. Le gel hydroalcoolique n’est pas suffisamment présent sur les chantiers. Respecter une distance d’un mètre minimum ? Dès l’instant où l’on doit donner un coup de main pour porter une charge lourde par exemple, bien souvent les salariés sont vraiment à proximité les uns des autres. Aujourd’hui, toutes les garanties ne sont pas réunies pour assurer une reprise du travail en toute sécurité", explique l’Ardennais Bruno Cornet, secrétaire fédéral de la CGT construction, qui appelle les salariés à exercer leur droit de retrait. _"Ce guide est inapplicable, d’ailleurs le gouvernement remet la responsabilité de la reprise d’activité des chantiers sur les employeurs_. Il se décharge sur les employeurs en leur disant que c’est à eux d’assurer la sécurité", rajoute Bruno Cornet.

A l’exception de la CFDT, les autres syndicats estiment que ce guide n’est pas très clair. "Nous nous sommes opposés car quand on demande une reprise de chantier, on ne cible pas quels types de chantiers prioritaires. Est-ce que c’est des chantiers prioritaires stations services, logements, ehpad ? Là, l’ensemble du BTP est dans le même panier, donc ce n’est pas envisageable. Ensuite, quand vous lisez bien ce guide, _il y a beaucoup d’approximations donc c’est très gênant. On ne va pas sur les chantiers pour mourir_", dit Michel Conforti, secrétaire général Force ouvrière construction dans la Marne.

Manque de masques

Pour les fédérations du BTP, ce guide est une bonne base de travail mais elles reconnaissent qu’il est encore compliqué à mettre en oeuvre. "On a quelque chose de tout à fait correct, qui nous convient intégralement. _Le seul problème et c’est un gros problème, c’est que lorsqu’on est à moins d’un mètre, on doit avoir un masque FFP2. Et ces masques sont réquisitionnés par les services médicaux. Nous avons d’ailleurs offerts nos stocks aux personnels soignants il y a une quinzaine de jours. Donc le résultat aujourd’hui, c’est qu’on est coincés_. On peut reprendre notre activité, certains chantiers ne posent aucun problème et sont remis en route mais les autres sont confrontés à la problématique du manque de masques", rajoute Dominique Hautem, de la CAPEB de la Marne.

"Ce guide, c’est une usine à gaz mais il nous fallait bien quelque chose pour essayer de reprendre certains chantier", estime Valérie Viana, de la CAPEB des Ardennes qui reconnait que les gestes barrières sont difficiles à appliquer sur certains chantiers. "Certains artisans travaillent parce qu’ils sont seuls et qu’ils travaillent dans des pavillons ou des appartements où personne n’habite mais la majorité des entreprises sont bloquées. Déjà parce que certains clients ne veulent pas qu’on vienne chez eux et puis on revient toujours à la même chose, la sécurité des salariés. A deux dans un camion ce n’est pas possible, la législation ne nous l’autorise pas", rajoute Valérie Viana.

Il faut que tout le monde fasse un effort de son côté et que tout le monde aille dans le bon sens

"Le guide pratique est là pour protéger nos salariés. Pour les entreprises c’est compliqué mais on met tout en place pour pouvoir respecter ce guide et la santé de nos salariés", explique Christophe Jacquemard, de la Fédération du BTP des Ardennes. "On est en train de mettre des choses en place pour être au moins à deux par camionnettes. Moi j’ai 60 salariés, 30 véhicules et 25 chantiers en cours, je ne peux pas mettre un salarié par véhicule, ce n’est pas possible. _On va redémarrer petit à petit_. S’il faut mettre qu’une équipe par chantier, on ne mettra qu’une équipe avec deux véhicules. S’il faut mettre des bâches ou des Plexiglas, pour que les salariés puissent être deux par camionnettes, on le fera", dit-il.

Pour Christophe Jacquemard, "il faut que tout le monde fasse un effort et que tout le monde aille dans le bon sens. _Là, ce n’est plus une histoire de patronat et de salariés, on est tous dans le même bateau_. On a tous besoin de bosser, pour nos entreprises et pour nos salariés", dit-il en précisant qu'au chômage partiel, les ouvriers touchent 70% de leur salaire en ce moment.

Une nouvelle organisation sur les chantiers

Les entreprises du bâtiment s’organisent, tentent de mettre en place des roulements entre les différents corps de métier, pour éviter que les entreprises se croisent sur les chantiers. "Rien n’est infaisable donc on espère trouver des solutions mais ce sera au détriment de la rentabilité. On ne parle plus d’argent là, ça va être une catastrophe au niveau des temps de travail", dit Dominique Hautem, de la CAPEB de la Marne. "Le pire est de ne rien faire. Rester inactif est pour moi la pire des choses. On choisi un peu entre la peste et le choléra mais l’idée c’est de ne surtout pas rester au chaud et attendre que cela se passe. _Il faut relancer l’activité. C’est davantage un problème de civisme maintenant parce qu’il va y avoir des entreprises qui ne se relèveront pas_", rajoute Dominique Hautem.

Pour l’heure, il est trop tôt pour chiffrer les dégâts provoqués par la mise à l’arrêt des chantiers. Les entreprises du BTP redoutent aussi que certaines commandes prévues avant le confinement ne soient annulées. Personne ne se risque non plus à une date de reprise totale de l’activité dans le BTP. "Déjà si 100% des entreprises travaillent au 15 mai ce sera bien", espère timidement Christophe Jacquemard, de la FFB. Les chantiers redémarrent donc au cas par cas, "dans le bâtiment, chaque entreprise est différente, chaque chantier est différent, chaque client est différent, donc il y a un problème par chantier. C’est vraiment aux artisans de se prendre en main et de trouver des solutions au mieux et surtout sans prendre de risques", rappelle Dominique Hautem.