Coronavirus : les chantiers du BTP vont-ils bientôt reprendre en région Centre Val-de-Loire ?

Les chantiers du BTP vont-ils bientôt reprendre ? C'est ce que souhaite le gouvernement pour relancer l'activité et éviter le recours au chômage partiel. Pour pousser en ce sens, le préfet de région Pierre Pouëssel sensibilise cette semaine l'ensemble de la filière, à travers une série d'audio-conférences. L'enjeu n'est pas neutre : on compte en Centre Val-de-Loire 18 400 entreprises de BTP employant au total 53 000 salariés.

Le préfet s'appuie notamment sur le « guide des bonnes pratiques sanitaires » publié vendredi dernier pour le secteur, et réalisé sous l'égide de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OFPPBTP)).

Les syndicats de salariés sont sceptiques

Un outil précieux, mais la reprise des chantiers ne pourra se faire que progressivement avertit François Huret, le président de la fédération régionale des travaux publics en Centre-Val-de-Loire : "Le guide étant sorti le 3 avril, beaucoup pensaient que le 6 avril au matin, tout repartait. Mais c'est plus complexe que cela... La reprise ne pourra être que graduée et progressive."

Il faut dire que les obstacles ne manquent pas. D'abord parce que ce guide pratique ne fait pas l'unanimité : tous les syndicats, sauf la CFDT, dénoncent un manque de clarté dans les mesures préconisées (on est dans le registre des recommandations, et non pas des obligations) et incitent les salariés à exercer leur droit de retrait s'ils estiment leur santé menacée.

41% ds chefs d'entreprise en travaux publics dans la région Centre Val-de-Loire pensent qu'aucun de leur chantier ne pourra redémarrer, faute de garanties sanitaires suffisantes © Radio France - François Guéroult

Equipements et tests indispensables

Ensuite on peut s'interroger : quand le matériel de protection sera-t-il disponible pour les entreprises de BTP qui souhaitent reprendre le travail - masques et gels hydro-alcooliques notamment ? "Il est très difficile d'en trouver à 'heure actuelle, reconnaît Aline Mériau, la présidente de la Fédération française du bâtiment dans le Loiret. Et il faut aussi mettre au point toute une série d'aménagements : désinfecter tous les jours la base de vie, s'organiser en équipes restreintes, séparer les activités... Tout cela nécessite des tests."

Même sentiment pour François Huret : "On a des équipes itinérantes, co-voiturées en fourgon à cinq ou six, des salariés qui travaillent à moins d'un mètre... Chaque chef d'entreprise va devoir mettre en place un plan d'action pour assurer la sécurité sanitaire de ses salariés, mais aussi, dans les prochains jours, parvienne à se procurer les équipements nécessaires. Les premiers redémarrages de chantiers vont être là pour faire émerger d'éventuelles difficultés qu'il faudra lever : il faut un redémarrage concerté, sinon ça ne se passera pas bien." L'interview de François Huret est à écouter ici :

François Huret, président de la FRTP Centre Val-de-Loire pour un redémarrage "gradué et progressif" de chantier Copier

S'ajoutent à cela les problèmes d'approvisionnement en matériaux nécessaires aux chantiers. D'où un certain pessimisme des professionnels du secteur. Selon une enquête réalisée par la Fédération régionale des Travaux Publics en région Centre-Val-de-Loire, 41% des chefs d'entreprise en travaux publics estiment qu'aucun de leurs chantiers ne pourra réunir les conditions sanitaires satisfaisantes pour reprendre - sachant qu'aujourd'hui, 85% de ces entreprises sont totalement à l'arrêt..

Un chantier symbolique va reprendre à Montargis

Certains chantiers vont tout de même bien reprendre dès la semaine prochaine. C'est le cas, à Montargis, de la rénovation des "Arcades de Lorris" (un monument implanté dans le jardin Durzy devant le musée Girodet). A Orléans, les travaux d'aménagement de la future maison de santé Madeleine viennent de redémarrer. En revanche, aucune date n'est annoncée pour Comet et la piscine aqualudique, même si des essais en "mono-activité" pourraient avoir lieu la semaine prochaine.