Coronavirus : les chefs d'entreprises de Meurthe-et-Moselle inquiets

Des réservations dans les hôtels et les restaurants annulées, des concerts reportés, les grands événements festifs du printemps en suspens, l'impact du coronavirus sur l'économie locale inquiète. Les dirigeants de petites et moyennes entreprises sont en première ligne.

La situation évolue d'heure en heure et les annulations et reports d'évènements sportifs et culturels se multiplient au risque de déstabiliser les entreprises locales.

Je n'ai jamais vu ça ! Michel Bédu, président de l'UMIH

En Meurthe et Moselle, bon nombre de chefs d'entreprise ont déjà fait de leur inquiétude comme l'explique Michel Bédu, président de l'Union et des Métiers de l'Industrie de l'Hôtellerie (UIMH) en Meurthe et Moselle "Depuis que je suis président, je n'ai jamais vu ça. Je reçois entre 5 et 10 appels par jour de chef d'entreprises du département qui me font part de leur inquiétude. Les restaurants enregistrent en ce moment une baisse entre moins 30 et moins 50% de leur chiffre d'affaire. Les hôtels se vident complètement, les séminaires sont soit annulés, soit reportés, nous sommes vraiment dans une situation catastrophique. Les établissements n'ont plus de trésorerie, rien qu'à Nancy, une dizaine de restaurants pourraient fermer d'ici une quinzaine de jours."

Que font la CPME 54 et le MEDEF 54 ?

Comme les traiteurs ou les restaurateurs, les sociétés de sécurité risquent également de "piquer du nez" s'alarme Benjamin Antoine, dirigeant de la société AGIR Protection Surveillance, qui emploie une cinquantaine de salariés chaque mois. "Les annulations explosent et entrainent avec elles les entreprises spécialisées dans l'évènementiel vers une situation catastrophique. Que fait la CPME 54, que fait le MEDEF 54 ?" s'interroge t-il. "J'ai entendu, Bruno Le Maire, ministre de l'économie annoncer un report des charges ou encore faire appel à la solidarité nationale. Vous vous rendez compte du message que l'on envoie aux entreprises en leur disant que leur avenir repose sur la solidarité nationale; ça peut pas nous convenir. Le chômage partiel est une mesure compliquée à mettre en place pour une entreprise comme la mienne, quant au report des charges, même dans deux ou trois mois, les entreprises ne seront pas en mesure de les payer."

Les spectacles maintenus dans les salles moyennes

A l'Opéra National de Lorraine, à L'Autre Canal et à la Salle Poirel, les spectacles sont maintenus à condition de ne pas dépasser le seuil maximal autorisé de 1000 spectateurs. En revanche, Le semi-marathon du Grand Nancy et le carnaval vénitien de Remiremont, prévus début avril, sont reportés.