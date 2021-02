Coronavirus: les clients au rendez-vous pour le déstockage chez les grossistes en boissons alsaciens

A l'Entrepôt de la Bruche à Barembach, à côté de Schirmeck, les clients se succèdent et les caisses de bouteilles s'empilent sur le diable direction les coffres des voitures. Comme les DLC, les dates limite de consommation, ne sont pas extensibles, les professionnels bradent leurs stocks, jus de fruits, sodas et bières, et en profitent aussi pour écouler vins et alcools forts avec des ristournes de 15, 20 ou 30%. "Nous on pensait continuer à travailler comme d'habitude", explique Fabienne Muller, l'une des patronnes de l'Entrepôt, "on avait stocké notre marchandise et en fin de compte avec la fermeture des bars et restaurants tout nous reste sur les bras. On commence à arriver en dates courtes donc plutôt que de jeter on s'est dit qu'on allait faire un déstockage".

c'est la pêche miraculeuse ici !

Et les clients sont au rendez-vous. Théo et ses copains empilent des caisses de jus de fruits, de bière et s'offrent quelques bouteilles de vodka. "C'est tout à fait intéressant, on va remplir le frigo pour un peu moins cher" se réjouit le jeune-homme. Même son de cloche chez Sylvie, ravie de faire une "pêche miraculeuse" et qui est aussi là pour soutenir l'Entrepôt, tout comme Damien: "on connait l'enseigne dans la région via les manifestations, les différentes fêtes de village et on va dire que c'est l'occasion de contribuer un petit peu vu la crise actuellement".

Le déstockage se poursuit ce samedi, voici la liste des points de vente: