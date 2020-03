Coronavirus : les clients des marchés Castelroussins étaient au rendez-vous

Le marché place de la République à Châteauroux, place Monestier ou encore sous les halles couvertes n'a pas connu de baisse significative en terme de fréquentation. Certains clients sont venus mais très tôt comme l'a constaté Jean-Claude Morin de Vatan qui vend depuis quarante ans de père en fils du miel et de la gelée royale place de la République à Châteauroux : "Mes premiers clients sont arrivés à 7h30. D'habitude, ils viennent quand même plus tard. Ensuite il y a eu un petit creux mais bon dans l'ensemble il y a eu du monde.

Laurent client du marché de Châteauroux : "Je pense qu'il faut sortir, vivre pour éviter toutes angoisses supplémentaires."

De toute façon, à l'extérieur je pense qu'il y a moins de risque que par exemple aller dans un grand magasin." Laurent est lui aussi un habitué du marché place de la République. Avec son panier sous le bras, il ne sait pas poser la question pour savoir si il allait venir ou non faire marché : "Rester chez moi ! Non au contraire, je pense qu'il faut sortir vivre pour éviter toutes angoisses supplémentaires. Nous avons je pense tous des consignes sur notre lieu de travail alors autant se détendre le samedi matin en allant faire son marché." Christelle fréquente depuis des années le marché place de la République ou encore place Monestier à Châteauroux. Il n'est pas question pour elle de changer ses habitudes : "De toute manière je porte toujours des gants en cuir. Quand je rentre chez moi je me lave un peu plus les mains. Je fais un peu plus attention mais je ne me suis pas posée la question si je devais ou non aller au marché." Dans l'ensemble les habitués des marchés Castelroussins se sont déplacés à des heures quelques fois différentes, Les consignes ont été respectées. Ils ne sont pratiquement pas serrés la main ou fait la bise.