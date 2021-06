Coronavirus : les commerçants avignonnais optimistes malgré la fin des aides

À compter de ce mardi 1er juin, les aides versées aux entreprises touchées par la crise sanitaire diminuent progressivement. Elles prendront fin au mois d'août, le gouvernement fait le pari d’une reprise économique d’ici la fin de l’été. Pour beaucoup de commerçants avignonnais, finalement c’est plutôt une bonne nouvelle, c’est le signe que la vie reprend. "Si on n'a pas gagné d'argent, pour la plupart au moins, on n'en a pas perdu, relativise Valéry, gérante d’un magasin de vêtements en centre-ville d’Avignon depuis 14 ans. Maintenant il faut retourner bosser et on est heureux de le faire !"

23.000 entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité en Vaucluse

À quelques pas, Céline voit les clients défiler dans sa boutique de bijoux. Selon la responsable, les clients étaient au rendez-vous à chaque sortie de confinement : "Je l'ai encore constaté ces dix derniers jours donc j'ai juste envie d'être optimiste." Céline fait partie des quelques 23.000 gérants en Vaucluse à avoir demandé le fonds de solidarité. En tout, 280 millions d’aides ont été versées indique Thibault Cornu, conseiller à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du département. Selon lui, les indicateurs n'ont rien d'alarmant pour l'instant. "C'est la reprise des activités qui doit prendre le relais des aides."

Pour Thibault Cornu, désormais les entreprises doivent impérativement se mettre à la vente en ligne, alimenter régulièrement leur site internet et s'adapter aux nouveaux modes de consommation pour rester concurrentielles. D'ailleurs, la CCI accompagne les sociétés qui le souhaitent et propose des formations.

"C'est trop brutal, les aides devraient continuer au moins jusqu'en septembre" - Béatrice, commerçante avignonnaise

Pour Béatrice, gérante d'un magasin de décoration et de prêt-à-porter à Avignon, changer ses méthodes de vente ne suffit pas. "Je n'ai pas perçu l'aide au stock, pour moi c'est la double peine, soupire-t-elle. C'est trop brutal, les aides devraient continuer au moins jusqu'en septembre pour qu'on puisse tous sortir la tête de l'eau."

Béatrice, une commerçante avignonnaise souhaiterait que les aides se poursuivent jusqu'en septembre. © Radio France - Elsa Vande Wiele

S’ils ne sont pas majoritaires, certains craignent aussi de ne pas réussir à rembourser les prêts garantis par l’État (PGE), 7.800 entreprises en Vaucluse en ont bénéficié. "Jusqu'ici il n'y a pas eu beaucoup de liquidations judiciaires mais avec la fin progressive des aides ça arrive". Claude Tumino, adjoint au commerce à la mairie d'Avignon, en est convaincu.

Si le montant des aides devient dégressif, le gouvernement a également annoncé ce mardi 1er juin la création d'un fonds de transition de trois milliards d'euros pour aider les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire touchées par la crise du Covid.